3 vins parfaits pour couper dans le gras du fromage

Dès qu’il est question de fromage, surtout en mode fondue, le choix le plus intéressant reste le vin blanc.

Il sera idéalement gras et parfumé afin de tenir tête à la puissance du fromage tout en étant doté d’une franche acidité pour couper dans le gras lactique. On pense évidemment aux vins suisses, mais aussi d’Alsace et d’Autriche. L’accord avec le rouge n’est pas impossible. Il faut préférer des vins plus légers avec de l’acidité, toujours pour couper dans le gras du fromage.

En voici trois à retenir.

La Chevalière Chardonnay 2015, Domaine Laroche, Pays d’Oc, France

14,45 $ (en rabais actuellement à 13,35 $) Code SAQ 572636

13 %

1,5 g/l

Un classique sur les rayons de la SAQ que ce chardonnay de la maison Laroche. Le 2015 annonce un vin un peu plus riche qu’à l’habitude avec des notes de poire et de fleur blanche. C’est simple, avec une acidité de bonne vivacité. Servir bien frais. Bon rapport qualité/prix.

** $ ½

Kammerling Grüner Veltliner 2015, Weinkultur Preiss, Traisental, Autriche

22,50 $ Code SAQ 13110541

13 %

2,1 g/l

Le grüner veltliner continue d’avoir la cote. Non sans raison! C’est un cépage qui donne des vins énergiques et parfumés. Celui-ci paraît bien sec tout en affichant de jolis parfums de pomme, de craie et de fleur blanche. On sent un fruit mûr s’articulant autour d’une acidité vive. Immensément digeste, il fera un malheur tant à l’apéro qu’à table.

*** $$

Mondeuse La Sauvage 2015, Pascal & Annick Quenard, Vin de Savoie

24,50 $ Code SAQ 10884671

12 %

1,2 g/l

Comme je le disais plus haut, l’accord avec le rouge n’est pas impossible; il suffit d’y aller avec quelque chose de léger tout en montrant du caractère. En l’état, les vins à base de mondeuse, un cépage de Savoie, devraient faire bon ménage. Celui-ci est léger, souple, épicé, tonique avec de jolies notes de fruits rouges en finale. Pas donné, mais fort original! Servir autour de 15-16 degrés.

*** $$ ½