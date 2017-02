Buvons, la vie est courte!

Patrick Désy 24-02-2017 | 10h40

Le temps file à une vitesse qui parfois nous dépasse. Même avec les années et la sagesse, on n'arrive jamais à saisir complètement sa démarche. Certains parlent du hasard. D'autres de destinée. Étant de nature existentialiste (c'est la faute à Sartre, ne m'en voulez pas!), je préfère m'en remettre au vin.

On y retrouve l'essence de la vie: le temps, la terre, le climat, l'air, l'eau, le fruit, le travail, l'esprit, le dévouement, l'amour, la persévérance, l'espoir, la joie, la déception parfois comme l'envie de recommencer. Et parce que le vin mène naturellement au partage, on retrouve ce lien ultime avec l'autre. Puisque la vie est courte, profitez de chaque moment. Comme ouvrir une bonne bouteille entre amis.

À moins d'avoir placé toutes ses économies dans un REER, voici quelques vins qui viennent de débarquer en SAQ et qui devraient vous aider à donner un sens à votre existence!

Buvez moins. Buvez mieux.

Coelus Joven 2015, Yllera, Rioja, Espagne

10,05 $

Code SAQ 12699091

13,5 %

1,5 g/l

L'aubaine de la semaine!

Issu de tempranillo dont les vignes ont entre 15 et 25 ans, le vin subit une macération carbonique en cuve inox et ne voit aucun bois.

Il en résulte un nez axé sur la pureté du fruit avec des parfums de prune, de cerise, de cassis et un fond de violette.

C'est à la fois charnu et léger en bouche, avec des tanins souples et une assez bonne acidité.

Un rouge bien sec, digeste et pas du tout maquillé comme trop de vin de la Rioja. Chapeau!

**

$

Carte Blanche 2015, Domaine St-Jean de la Gineste, Corbières, France

18,10 $

Code SAQ 875252

14 %

2,3 g/l

Nettement plus convaincant que l'an dernier, le millésime 2015 se démarque par son fruité généreux, offrant des parfums de mûre, de poivre, de réglisse et de garrigue.

Un rouge fougueux, voire sauvage par ses tanins un poil rustiques.

Un vin sudiste, chaud sans être cuit.

Il sera à son meilleur à table.

** ½

$$ ½

Quinta De La Rosa 2014, Douro, Portugal

21,50 $

Code SAQ 928473

14 %

2,3 g/l

Une belle référence en vin sec dans le Douro.

Belle intensité au nez avec des nuances agréables de pain grillé, de fruits noirs, de fumée et de graphite.

Attaque agréable, souple, fruitée, le vin devient expansif et gagne en densité.

Masse tannique un peu granuleuse et texture qui se resserre pour laisser une finale salivante.

Potentiel de développement intéressant (2-3 ans de cave).

** ½

$$

Domaine des Terres Blanches 2014, Baux de Provence, France

23,55 $

Code SAQ 12722094

14,5 %

2,1 g/l

Excellent rouge provençal bourré de soleil, de fruits mûrs et ce côté salin en finale qui fait saliver.

Un assemblage dominé par la syrah (55%) et complété par les grenache, mourvèdre et cabernet-sauvignon.

Un vin charnu, énergique et rempli de jeunesse.

Il devrait se bonifier quelques années en cave, mais tellement bon dès maintenant.

Production bio.

***

$$

La Maréchaude Vieilles Vignes 2014, Domaine Manciat-Poncet, Pouilly-Fuissé, France

31,25 $

Code SAQ 872713

13 %

1,9 g/l

À l'aveugle, un ami qui connaît son affaire, a évoqué Puligny, puis Chassagne avant de se convaincre qu'il avait affaire à un meursault dans son verre.

Le vin montre effectivement de la richesse avec fruit mûr évoquant la poire, la pêche et un trait minéral.

Ample en attaque, le vin reste large, montre une acidité plutôt basse - ce qui surprend étant donné le millésime, sans pour autant manquer d'équilibre.

L'élevage en fût de chêne a tendance à prendre beaucoup de place en finale, ce qui apporte une amertume tannique légèrement grimaçante et montre les limites du vin.

Ça reste éminemment charmeur et sensuel.

***

$$$