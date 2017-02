Des vins pour les amoureux

Patrick Désy 10-02-2017 | 11h42

C'est la fête des amoureux. La fête de ceux qu'on aime et de ceux qui vous aiment. La St-Valentin, ce n'est pas juste pour souligner l'inestimable présence de votre tendre gazelle dans la vie, mais aussi celle de tous ceux qui font en sorte que chaque jour est plus agréable. Je pense à ma famille, mes amis, mes collègues.

La St-Valentin, il faut la célébrer tous les jours et ne pas la compresser dans une seule soirée où l'on offre des chocolats de pharmacie avant d'aller s'entasser dans un resto aux prix gonflés. Profitez-en plutôt pour dire merci à ceux qui comptent et n'ayez pas peur de prononcer ces mots remplis de sens à leur égard: je t'aime.

Et avec les fleurs, ajoutez une petite bouteille. Bonne St-Valentin!

Clos Des Demoiselles Tête De Cuvée 2014, Laurens, Crémant-de-Limoux, France

23 $

Code SAQ 10498973

12 %

11,2 g/l

Évidemment, on commence avec des bulles. Ça émoustille l'esprit et ça réveille les sens!

Nouveau millésime et nouvel habillage pour ce mousseux du sud de la France qui fait partie de mes préférés année après année.

Le 2014 est dominé par le chardonnay et complété par le chenin et le pinot noir.

Texture riche et crémeuse avec un supplément de tension qui vient de l'acidité.

Tonalités de verveine, de jasmin, de pêche blanche et de noix grillée.

Impossible de ne pas aimer!

***

$$ ½



Mencia 2010, Pittacum, Bierzo, Espagne

21,05 $

Code SAQ 10860881

14,5 %

2,9 g/l

Impossible de résister à ce rouge à base de mencia qui présente une robe grasse, très saturée et aux teintes violacées.

Nez aguichant dont les parfums rappellent le bois, la vanille, la confiture de mûre, et la pivoine.

En bouche, on sent un fruit mûr, des tanins de belle qualité bien que légèrement granuleux et une bonne acidité en finale qui apporte un élan de fraîcheur afin de nous faire oublier que le vin affiche près de 15 % d'alcool.

Bravo!

***

Zisola 2014, Mazzei, Sicilia, Italie

23,90$

Code SAQ 13122824

14 %

2,6 g/l

Un rouge à la fois tendre et sauvage.

Comme en amour.

Et comme on tombe amoureux de la Sicile!

Joli nez bien défini évoquant la cerise, le cèdre, la cannelle et la framboise. Bouche concise, matière serrée qui se déploie et gagne en ampleur. Beau grain de tanin. Ensemble digeste montrant un caractère certain.

Une belle réussite!

***

$$ ½

Àlvaro Castro Reserva 2011, Quinta da Pellada, Dão, Portugal

28,70$

Code SAQ 11902106

13 %

2,5 g/l

Àlvaro Castro et sa fille Maria font partie des meilleurs vignerons du Portugal.

En voici à nouveau la preuve avec ce rouge soigné et élégant élaboré à partir de touriga nacional et de tinta roriz.

À l'ouverture, le nez se montre un peu timide.

Au contact de l'air, il s'ouvre sur des notes inspirantes de graphite, de moka, de mûre, de violette, de champignon shiitake, de réglisse et de prune.

Texture soyeuse, des tanins souples, c'est équilibré, loin des vins chauds qui donnent l'impression de boire du jus de pruneau.

Fines notes salines en finale qui persiste de belle façon.

Coup de cœur!

*** ½

$$$

Rose Framboise, Coteau Rougemont, Québec

13,55 $

Code SAQ 12358173

7 %

47 g/l

Joli cidre aromatisé à la framboise.

On est charmé par les parfums de framboise et de pomme golden.

Demi-sec, on sent bien le côté riche et tendre en bouche.

Celle-ci profite d'une acidité juste qui apporte de la souplesse.

C'est simple, efficace et ça vous fait voir la vie en rose!

**

$ ½