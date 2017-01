Cinq nouveautés à ne pas manquer!

Patrick Désy 26-01-2017 | 13h00

Le temps des nouveautés se montre tranquillement le bout du nez. Plusieurs nouveaux millésimes qui commencent à débarquer à la SAQ dont le très réussi 2015, notamment en France où il a donné dans de nombreuses régions d'excellents vins. En voici cinq à ne pas manquer.

Côte de Brouilly 2015, Vignerons de Bel Air, France

17,95 $

Code SAQ 13081532

13,5 %

2,3 g/l

Un vin tout en facilité.

Un nez qui annonce des parfums de fruit en maturité: fraise confite et prune chaude évoluant sur des tonalités de chocolat et de soya.

La bouche est ronde, gourmande, dotée d'une acidité basse, mais l'ensemble se tient bien.

L'absence de tanin permet au vin de glisser.

Ça manque un peu de fluidité et d'éclat, mais c'est bien fait et ça plaira aux amateurs de vins dodus.

Prix correct étant donné la qualité.

Servir assez frais, autour de 14 degrés.

**

$$

Combe Aux Jacques 2015, Maison Louis Jadot, Beaujolais-Villages, France

17,60 $

Code SAQ 365924

12,5 %

1,9 g/l

On sent beaucoup de maîtrise dans ce gamay.

La qualité des vins produits par ce négociant historique de Beaune est aujourd'hui remarquable.

Du gamay qui donne l'impression de pinoter.

C'est classique, ciselé, sapide, sérieux et charmeur.

La densité de la matière et la finale persistante laissent entrevoir un bel avenir bien qu'il soit déjà savoureux.

Impressionnant pour le prix. Servir assez frais, autour de 14 degrés.

** ½

$$



Félicité Pinot noir 2015, Newthon Johnson, Western Cape, Afrique du Sud

19,70 $

Code SAQ 12556321

13 %

2,2 g/l

Pas de préliminaire et vite en affaire! À peine le temps de faire craquer la capsule et de verser dans le verre que le pinot éclate comme un lys qui s'ouvre un matin d'été. Sans être complexes, on est surpris par l'intensité et la précision des parfums. De la fraise, du laurier, des baies de genévrier, zeste d'orange, buissons marins. La bouche suit avec une impression de volume et de fraîcheur. C'est soyeux, frais, coulant, peu tannique et ciselé. Des notes de pacane, de soya et de fumée en finale ajoutent au plaisir. Un vin avec un degré de picolabilité dangereusement élevé. Un grand coup de cœur à ne pas manquer! Servir autour de 14-15 degrés.

*** $$

Château Graville Lacoste 2015, Graves, France

23,50 $

Code SAQ 12211358

12 %

1,5 g/l

Très bon vin provenant des Graves, sans contredit la meilleure région pour produire des blancs secs à Bordeaux. Belle intensité aromatique dès l'ouverture. On sent bien le sémillon qui compte pour 75% du vin avec le sauvignon (20%) et une touche de muscadelle (5%) qui complètent. Des tonalités de fleur d'acacia, de noisette, de miel et de clémentine. La bouche est ronde tout en montrant une belle tension apportée par l'acidité du vin. Bonne persistance en finale, surtout aromatique. L'élégance bordelaise à son meilleur et pour pas cher en plus! Ne pas servir trop froid, autour de 10-12 degrés.

*** $$ ½

Gricos 2013, Fabricio et Lorenzo Piccin, Aglianico del Vulture, Italie

20,45$

Code SAQ 12555927

13,5 %

1,6 g/l

J'aime beaucoup l'aglianico. J'aime sa densité énergique. Sa fraîcheur. Son caractère à la fois pimpant, rustique et aguicheur. C'est exactement ce que l'on trouve dans ce vin. Des parfums de fumée, de raisins secs, de réglisse noire, d'herbes médicinales et d'humus. L'aglianico, c'est aussi une masse tannique ferme qui ressemble à celle du nebbiolo ou du xinomavro par son amertume savoureuse en fin de bouche. Belle persistance aromatique qui rappelle la griotte et le thé noir. Une belle balade hors des sentiers battus. Servir autour de 16 degrés.

*** $$