Les dix plus beaux vins de 2016 à moins de 30$

Patrick Désy 22-12-2016

Quoique...

Je prenais connaissance du fameux Top 100 du magazine américain Wine Spectator. C'est un palmarès annuel qui semble encore attirer les masses comme le concours Miss Univers. Or, il y a un danger avec ce genre de décompte. Depuis quelques années, on a droit à une flopée de vins présentés pêle-mêle dans un ordre qui semble n'avoir ni queue ni tête. Un invraisemblable fourre-tout où l'on retrouve des vins de partout dans le monde - avec évidemment une forte proportion d'américains - dans toutes les gammes de prix et sans lien apparent avec les notes sur 100 points obtenues. Bref, du grand n'importe quoi si ce n'est, comme dirait l'autre, que le seul point en commun entre tous ces vins semble être... de se retrouver sur ce palmarès!

N'allez pas pour autant penser que ce genre de concept est dépassé. Un palmarès de fin d'année, s'il est bien construit et ne s'appuie pas uniquement sur un copier/coller des meilleures notes attribuées durant l'année, peut nous aider à progresser dans notre apprentissage sur le vin. En expliquant pourquoi chaque vin mérite d'y figurer et en quoi il peut nous amener à mieux comprendre les autres vins que nous rencontrons, on donne un sens à l'exercice.

Le Top 10

L'année 2016 a de nouveau été fastueuse. Selon mes calculs, depuis les douze derniers mois, j'estime avoir goûté à environ... 2000 vins différents! C'est comme ouvrir 5 à 6 bouteilles par jour. Rassurez-vous, je crache comme un lama. Pas avec autant de précision que mon collègue Marc Chapleau, l'un des meilleurs que j'ai vu, mais suffisamment pour ne pas devenir alcoolique et garder la santé!

J'ai de nouveau fixé le plafond à 30$. Pour certain, ça peut paraître cher, pour d'autres non. Disons simplement que n'importe quelle personne la moindrement motivée peut en acheter une bouteille sans avoir à faire d'impossibles sacrifices. Certains vins ne sont malheureusement plus disponibles à la SAQ, mais ils devraient refaire leur apparition au cours des prochains mois, possiblement sous un nouveau millésime. Ne soyez pas triste et dites-vous que c'est l'occasion de vous reprendre et d'y goûter avant les autres!

Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël ainsi qu'un excellent et heureux millésime 2017 !!!

Buvez moins. Buvez mieux.

10. Assyrtiko 2015, Haridimos Hadzidakis, Santorin, Grèce

27,25 $

Code SAQ 11901171

13,5%

1,9g/l

Un habitué de mes palmarès de fin d'année. L'assyrtiko «village» du magicien Haridimos Hatzidakis est un vin qu'il vous faut absolument goûter pour bien saisir tout le potentiel et le sérieux des vins de Santorin qui n'a pas que des photos de carte postale à offrir.

La version 2015 m'a semblé plus riche que par le passé. Il faut savoir qu'Haridimos a tendance à jouer sur la limite de maturité de ses fruits.

Sans perdre en profondeur et en potentiel de développement, c'est un vin qui a besoin d'air pour se révéler pleinement. Deux à trois heures d'ouverture au minimum.

Des parfums de mer d'une clarté saisissante auxquels s'ajoutent des notions de citron confit et de fumée.

Un équilibre de bouche superbe entre l'onctuosité, l'acidité comme colonne vertébrale et une impression tannique de fin de bouche. J'ai eu du plaisir avec des bouteilles ouvertes depuis 3-4 jours. Un incontournable.

*** ½

9. Nebbiolo 2014, Produttori del Barbaresco, Langhe, Italie

26,45 $

Code SAQ 11383617

13,5%

n.d. g/l

Le nebbiolo du Piémont - avec lequel on fait le barbaresco et le barolo - c'est un peu le pinot noir de Bourgogne, mais version «homme».

Les deux cépages se ressemblent beaucoup, tant par l'intensité aromatique qu'ils peuvent atteindre que par l'équilibre inimitable, surprenant et combien agréable, entre la délicatesse de texture, l'acidité énergique et la fermeté des tanins.

La Produttori del Barbaresco figure parmi les meilleures coopératives de l'heure.

Les barbarescos de la maison étant plus chers (mais combien délicieux!), je vous recommande vivement le Langhe 2014 qui se montre aimable, énergique, bien construit, sur le fruit avec des notes franches de fleur fanée et de graphite.

Le parfait vin de table.

*** ½

8. Grüner Veltliner 2015, Karl Fritsch, Donauland, Autriche

19,95 $

Code SAQ 11885203

12%

3,5g/L

Le grüner-veltliner est un cépage méconnu ici, majoritairement cultivé en Autriche et qui, surtout, mérite votre attention.

Un blanc qui étonne par sa vivacité et la complexité de ses parfums: pomme verte, menthe sauvage, citron confit, abricot, poire, craie.

C'est dense, plutôt ample et doté d'une acidité vibrante.

Longue persistance en finale.

Dégusté à plusieurs occasions sur plusieurs jours, le vin s'est bonifié au contact de l'air (safran, cari, et devenant plus soyeux en bouche), ce qui laisse entrevoir un potentiel de développement en cave intéressant.

Extrêmement versatile à table, c'est l'un des meilleurs blancs sous 20 $ offerts à la SAQ!

*** ½

7. Volpaia 2012, Giovannella Stianti, Chianti-Classico, Italie

26,65 $

Code SAQ 10858262

13%

1,6g/l

En goûtant ce 100% sangiovese, c'est la Bourgogne qui vient tout de suite en tête!

On est subjugué par la franchise et la pureté des parfums: cerise, fleur mauve, santal, vieux cuir, graine de café.

La robe lumineuse et translucide ajoute à l'esprit d'égarement.

Un millésime frais ayant pourtant donné une matière nourrie et ciselée comme un pinot noir.

Puis, cet aspect plus soyeux et plus énergique du fruit donnant, au final, un vin merveilleusement sapide. Le bonheur, en un mot.

Possiblement le chianti le plus intéressant à moins de 30 $ à la SAQ.

*** ½

6. Raisins Gaulois 2015, Domaine Marcel Lapierre, Vin de France, France

22,25 $

Code SAQ 11459976

12,5%

1,7g/l

L'histoire d'amour entre le Québec et les vins de chez Lapierre ne se dément pas.

Marcel aujourd'hui disparu, son fils Mathieu aidé de sa petite soeur Camille poursuivent avec brio le travail monumental accompli par le papa.

J'aurais pu vous parler du superbe Morgon 2015 qui, par son caractère riche et opulent, rappelle le majestueux 2009. Je pense néanmoins avoir eu plus de plaisir avec la cuvée Raisins Gaulois.

Un magnifique vin de soif. Du glouglou qu'il faut avoir à la caisse. Difficile d'expliquer la magie qui opère chaque fois que l'on fait craquer le bouchon (capsule à vis, et c'est tant mieux, merci!) tellement ça se boit comme du petit lait.

Si j'étais Premier Ministre, j'en rendrais la consommation d'au moins un verre par jour obligatoire. Voilà, c'est dit.

*** ½

5. Exogyra Virgula 2014, Domaine Goisot, Saint-Bris, France

26,45 $

Code SAQ 10520819

12,7%

1,2g

Du sauvignon de Bourgogne poussant sur des sols de kimméridgien similaires à ceux que l'on retrouve à Chablis.

Le nom du vin fait d'ailleurs référence à ces huitres fossilisées que l'on retrouve dans le sol.

Des parfums aguichants d'agrumes, de mangue et de pomme verte avec un fond calcaire.

Énergique en bouche, presque nerveux, mais donnant une impression «cylindrique» de par la qualité de la matière. Finale longue et harmonieuse.

Du sauvignon d'une pureté, d'une finesse et d'un éclat à faire pâlir bien des sancerres vendus le double du prix.

Impressionnant!

*** ½

4. El Fanio Xarel-Lo 2014, Albet i Noya, Penedès, Espagne

20,95 $

Code SAQ 12674221

13%

1,4g/l

Un blanc espagnol à base de vieilles vignes de Xarel-lo (prononcez cha-rel-lo) cultivées en bio et provenant d'une parcelle d'un seul tenant sise dans le Penedès.

Une minuscule production de 6000 bouteilles, et on parle dans les bons millésimes.

Un nez de bonne complexité et au charme irrésistible rappelant les fruits blancs, le melon, le genêt, l'iode et le miel.

Un vin archi-sec montrant une attaque fine.

La matière gagne en ampleur, on devine une assez bonne richesse qui profite en finale d'une acidité relevée, mais fine, ce qui rend l'ensemble dangereusement agréable.

Un rapport qualité/prix/plaisir exceptionnel!

*** ½

3. Lou Maset 2014, Domaine d'Aupilhac, Coteaux du Languedoc, France

17 $

Code SAQ 11096116

13%

1,4g/L

Sylvain Fadat fait partie de ceux qui ont façonné le tournant qualitatif des vins du Languedoc à la fin des années 1990.

Il a beaucoup cheminé, tant sur le terrain qu'en cave. La version 2014 du Lou Maset m'a jeté cul par terre. Une bombe!

Robe pâle et lumineuse. Ceux qui doutent dans la capacité du cinsault - 50% de l'assemblage - à donner de jolis vins, devront se raviser.

Un peu de réduction en ouverture. Avec un peu d'air, ça se dissipe et le nez s'ouvre sur des notes de fraise, de prune et de violette.

La bouche présente un profil immensément gouleyant, énergique, simple, mais équilibré et présentant ce qu'il faut d'amertume en finale pour donner du coffre au vin.

Sans doute le meilleur millésime de cette cuvée «d'entrée de gamme» d'un domaine phare du Languedoc.

Indice de picolabilité dangereusement élevé. Il en reste peu dans le réseau. Étant donné tout le bien qu'on dit du millésime, le 2015 sera à surveiller.

*** ½

2. Le Bouquet des Garrigues 2014, Clos du Caillou, Côtes du Rhône, France

25,80 $

Code SAQ 12249348

14,5%

1,7 g/l

Sans doute le rouge sous 30 $ m'ayant donné le plus de plaisir cette année. C'est du pur bonheur!

Atteindre un niveau de finesse, de richesse et d'aérien avec le grenache, jusqu'à s'y méprendre avec du pinot noir, on rencontre ça dans peu de vins. Rayas, peut-être... sans la même densité, ni la même complexité, évidemment.

Couleur brillante, presque translucide. Nez attrayant et rempli de soleil sentant bon les olives, la garrigue et les fruits noirs.

Arrière-plan qui «syrate» avec des notes d'eucalyptus et de fleur mauve. Bouche suave, d'assez bon volume, avec un côté presque gras, de la fraîcheur. C'est super agréable à boire, gouleyant avec une force sudiste en finale qui donne du panache au vin.

On est berné par les 14,5% d'alcool. Le 2014 a pratiquement disparu des tablettes, mais rassurez-vous, le 2015 qui débarquera l'an prochain devrait être aussi bon, voire meilleur.

****

1. Chablis 2015, Isabelle et Denis Pommier, France

29,10 $

Code SAQ 11890900

12,5%

1,3g/l

Parce que les vins de Chablis - avec ceux de Mâcon - sont les derniers remparts des grands vins blancs de Bourgogne que le commun des mortels peut encore se payer. Et hâtez-vous, ça ne va pas durer.

Les prix explosent, notamment sur Chablis qui cumule les malédictions météo depuis trois ans, ce qui entraîne une réduction considérable de la production.

Situé à Poinchy, près de Chablis, le domaine est passé de 2 hectares en 1990 à 18 aujourd'hui avec de belles cuvées situées sur les premiers crus de Beauroy, Côte de Léchet et Fourchaume.

Le chablis village est malheureusement le seul vin disponible à la SAQ. Il est heureusement largement distribué au Québec.

Autant le 2014 m'a impressionné par sa tension et sa densité (un vin qui commence tout juste à s'ouvrir et qu'on aura intérêt à attendre encore 18 à 24 mois) que le 2015 m'a tout simplement fait valser.

Goûté à plusieurs reprises, abandonné plusieurs jours dans mon frigo ou sur mon comptoir de cuisine, le vin s'est chaque fois maintenu avec beaucoup d'aplomb.

Bien typé avec des notes de craie, il montre un nez complexe de fleur blanche, de poire, de meringue et de panna cotta. La texture de bouche est irrésistible. Crémeuse, pleine, détaillée tout en restant énergique. Il n'a pas la profondeur d'un premier ou d'un grand cru, mais le vin montre une complexité que peu de villages peuvent se targuer d'avoir.

Contrairement aux 2014 et 2012, c'est un vin qui devrait «mieller» rapidement, d'où pourquoi je vous invite à ouvrir vos bouteilles au cours des deux prochaines années afin d'en tirer le meilleur.

Si on ajoute comme raisons strictement émotives en avoir sifflé une bouteille avec mon vieux pote Ti-Pô et les Cowboys Fringants en tournée à Rimouski, parce que je suis un amoureux inconditionnel de chablis, parce qu'on souhaite de tout cœur que les Pommier nous envoie plus de vins au Québec et parce que, surtout, c'est merveilleusement bon, leur chablis village 2015 mérite de figurer tout au haut de ce palmarès des meilleurs vins de 2016. Bravo!

****