Des vins festifs

Patrick Désy 25-11-2016 | 04h00

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Vins de Vienne, Saint-Joseph 2014, France

31 $

Code SAQ 10783310

13%

2,1g/l

Du trio de vignerons rhodaniens composé par Pierre Gaillard, Yves Cuilleron et François Villard, on trouve ici une syrah gourmande, au fruit délicieux et croquant.

Le parfait exemple de ce que devrait être le St-Joseph de bistro, celui qu'on boit sans retenue, avec un plaisir coupable et assumé.

Pas donné, mais la qualité est au rendez-vous.

***

$$$

Domaine Vacheron, Sancerre 2015, France

36,25 $

Code SAQ 10523892

12,5%

3g/l

Le sauvignon à son meilleur. Un domaine figurant dans le peloton de tête des meilleurs producteurs à Sancerre.

Bénéficiant des largesses du millésime, le vin affiche un nez rapidement accessible de miel, de silex, de buis et une touche d'agrume chaud.

Une matière ample et généreuse, mais en même temps tendue, presque dense. Ensemble bien droit, savoureux et salivant.

Finale soutenue évoquant les cailloux frottés. Du sérieux.

*** ½

$$$

Clos Du Mont-Olivet 2013, Châteauneuf-du-Pape, France

47,50 $

Code SAQ 11726691

15%

1,6g/l

Même si 2013 demeure un millésime difficile à Châteauneuf-du-Pape, j'ai été conquis par le Clos du Mont-Olivet.

Dominé par la grenache (50%) et complété à parts égales de syrah et de mourvèdre, c'est un rouge au nez expressif de prune, de viande sanguine et de terre humide. C'est nourri, précis avec des tanins souples.

Une impression de chaleur ponctue la finale qui s'étire à notre grand plaisir.

Complexe, accessible, il semble avoir assez de fond pour tenir quelques années en cave (5-8 ans).

*** ½

$$$$

Oddero, Barolo 2011, Italie

58$

Code SAQ 12570705

14,5%

2,6g/l

Les barolos possèdent une remarquable capacité de bonification dans le temps.

Malheureusement, un peu comme en Bourgogne, les prix ne cessent de grimper au grand désarroi des amateurs.

Qu'à cela ne tienne, on peut encore trouver de belles affaires, comme celui de la maison Oddero.

Des arômes bien typés de rose fanée, de goudron et de cerise. Une trame serrée avec un grain de tanin bien défini.

C'est austère, tannique et droit comme se doit de l'être un bon barolo, mais avec un fruit suave, pas tout à fait enveloppant, mais fort bien intégré et qui vient harmoniser l'ensemble.

Finale longue et séveuse en finale. Une belle bouteille qui pourra se développer sur les 10 à 15 prochaines.

*** ½

$$$$

Guidalberto 2014, Tenuta San Guido, Toscane, Italie

50$

Code SAQ 10483384

13,5%

1,5g/l

Le second vin de Sassicaia est devenu un cru à part entière.

La version 2014 m'a laissé une superbe impression. Dominé par le cabernet-sauvignon et complété par le merlot, on sent le vin racé.

Au nez comme en bouche, la richesse et le côté mûr du fruit se font sentir. Des tonalités aguichantes de mûres sauvages, de vanille et de violette.

C'est soyeux, complexe, plein et long.

Même s'il dispose des attributs pour bien évoluer sur les 5 à 6 prochaines années, il sera difficile d'y résister en jeunesse tellement il se goûte bien maintenant.

*** ½

$$$$

Vigorello 2011, San Felice, Toscane, Italie

60$

Code SAQ 858373

14,5%

2,6g/l

Un des premiers supers Toscans, ces vins de Toscane forgés sur des cépages bordelais qui ont tiré la région vers le haut à partir des années 1970-1980.

Une base qui repose encore sur le sangiovese, cépage traditionnel de la région, complété par le cabernet-sauvignon (lui aussi, autour de 40%) et le merlot (20%).

Un 2011 au profil riche avec des tanins abondants, mais bien dessinés. On sent l'apport du bois avec des notes de vanille, de coke aux cerises, de l'épice et un aspect floral.

C'est étonnamment accessible, bien que ça demeure un bébé qui mérite de dormir quelques années dans votre réserve personnelle.

D'expérience, pour avoir dégusté de vieux millésimes, le vin sera à son meilleur d'ici 7-8 ans et pourra se conserver une autre dizaine d'années sans problèmes.

****

$$$$ ½