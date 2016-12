Pour un accord parfait avec les huîtres!

Patrick Désy 28-10-2016 | 11h25

La saison bat son plein. On les trouve partout en épicerie et en poissonnerie. Personnellement, j'ai un penchant pour la Raspberry Point de l'Île-du Prince-Édouard. J'aime sa chair croquante, similaire à la Beausoleil, sa dimension plus proche de la Malpèque, mais avec une finale plus éclatante, moins terreuse et légèrement fruitée.

Je ne cache pas non plus mon amour pour la Kumamoto, une variété asiatique disparue à cause de la surpêche qu'on trouve aujourd'hui en Amérique sur les côtes du Pacifique. Toute petite, elle est laiteuse, charnue avec un petit goût de concombre.

Dans tous les cas, il est préférable de choisir des vins au profil vif avec des textures droites qui jouent sur la longueur aromatique. En voici quelques-uns qui feront un malheur lors de vos «party» d'huîtres!

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Schistes 2015, Château de la Ragotière, Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, France

16,75 $

Code SAQ 12543985

12%

1,2g/l

Encore trop d'amateurs croient à tort que les vins de Muscadet sont acides et insipides. Détrompez-vous!

C'est probablement l'une des plus belles mines d'or actuellement en France. Le vin laisse paraître des notes fines de citron frais, d'iode et tilleul.

Profitant d'un élevage sur lie prolongé, il montre un volume plus qu'enviable tout en restant bien effilé. Belle persistance en finale.

Mariage de rêve avec les huîtres. Ne pas servir trop froid.

Note:

** ½

$ ½

S. de La Sablette 2015, Marcel Martin, Vin de France, France

11,65 $

Code SAQ 12525234

12%

3,8 g/L

L'aubaine!

Du sauvignon simple, frais, efficace, croquant, avec une touche perlante (sensation de fines bulles) en attaque qui se dissipe à l'aération.

C'est mûr, bien équilibré, pas trafiqué et ça se boit tout seul!

Impressionnant pour le prix. Le parfait petit blanc pour les huîtres Beausoleil.

Servir bien frais (6-8 degrés).

Note:

**

$

Ormarine Les Pins De Camille 2015, Maison Jeanjean, Picpoul de Pinet Coteaux du Languedoc France

14,50 $

Code SAQ 266064

13%

2,3 g/L

Toujours à petit prix, ce blanc à base de picpoul est une référence incontournable de la SAQ. Non sans raison.

Un vin qui affiche de la rondeur en attaque tout en bénéficiant d'une franche acidité en milieu de bouche, ce apporte de la fraîcheur et permet aux notes d'iode et de citron frais d'exaltées.

Servir bien frais (6-8 degrés).

Note:

**

$ ½

Exogyra Virgula 2014, Domaine Goisot, Saint-Bris, France

26,45 $

Code SAQ 10520819

12,7%

1,2g/l

Du sauvignon de Bourgogne poussant sur des sols de kimméridgien similaires à ceux que l'on retrouve à Chablis.

Le nom du vin fait d'ailleurs référence à ces huitres fossilisées que l'on retrouve dans le sol.

Des parfums aguichants d'agrumes, de mangue et de pomme verte avec un fond calcaire. Énergique en bouche, presque nerveux, mais donnant une impression «cylindrique» de par la qualité de la matière. Finale longue et harmonieuse.

Du sauvignon d'une pureté, d'une finesse et d'un éclat à faire pâlir bien des sancerres vendus le double du prix.

Note:

*** ½

$$ ½