Pour tout connaître sur le champagne (ou presque)

Patrick Désy 13-10-2016 | 14h00

Si vous aimez les bulles et que vous souhaitez approfondir un peu le sujet tout en vous amusant, c'est le bouquin qu'il vous faut: Champagnes - guide et révélations par le Québécois d'adoption, Guénaël Revel. Pas pour rien qu'on l'appelle affectueusement Monsieur Bulles!

Historien de formation, Revel nous transporte dans l'histoire du champagne et nous explique notamment comment un vin qui, à la base était considéré mauvais parce que pétillant, est devenu un produit de luxe et un succès commercial sans précédent. Il y a évidemment une partie plus technique qui permet de comprendre le procédé de fabrication du champagne, le tout étant toujours bien ficelé, vivant et facile à comprendre.

On y trouve surtout un guide consacré aux champagnes bruts non millésimés, qui comptent pour 80% de la production champenoise, explique Guénaël, et donc, ceux que l'on trouve majoritairement sur les tablettes de la SAQ. Sur les 350 produits commentés et notés, on trouve aussi plusieurs importations privées, de quoi bien élargir nos horizons.

Bref, c'est un petit «vingt» dollars fort bien investi.

Champagnes - guide et révélations, Guénaël Revel, Éditions Quentin, 200 pages, 19,95 $

Dans la foulée, voici trois mousseux et deux champagnes à ne pas rater.

Buvez moins. Buvez mieux.

Reserva Brut, Cava, Segura Viudas, Espagne

15,55 $

Code SAQ 158493

11,5 %

9 g/l

À ce prix, on peut en ouvrir deux ou trois!

L'un des meilleurs rapports qualité-prix dans les mousseux à la SAQ. C'est rond et agréable. Rien de très complexe, mais c'est bien fait. On y trouve des notes de pommes, une touche d'agrumes et de levure. En bouche, les bulles s'affolent un peu. C'est joyeux, même si ce n'est pas très long.

**

$ ½

Crede 2015, Valdobbiadene-Prosecco, Bisol, Italie

22,65 $

Code SAQ 10839168

11,5 %

7,8 g/l

Je suis toujours aussi épaté par la qualité de ce petit prosecco vendu à peine plus de 20 $.

Des bulles d'assez bonne finesse, un nez bien expressif d'épices, de fleurs et d'agrumes. Bien sec, simple, énergique et harmonieux. Un véritable vin de soif.

***

$$

Vitteaut-Alberti, Crémant de Bourgogne, France

23,80 $

Code SAQ 12536101

12%

13g/L

Possiblement l'un des meilleurs producteurs de crémant en Bourgogne.

Ce rosé à 100% pinot noir se démarque par la finesse de ses bulles et l'intensité nuancée de ses saveurs.

Ses 13g de sucre le font paraître plus crémeux que vineux, mais l'acidité permet d'atteindre l'harmonie.

***

$$ ½

Premier Cru Brut, Gardet, Champagne, France

41,25 $

Code SAQ 12398600

12%

11g/L

Parmi les champagnes les moins chers, mais pas nécessairement le moins bon.

Nez charmeur et de complexité enviable.

C'est gras, riche, assez dosé, mais dispose d'une finale nerveuse qui rend l'ensemble équilibré et agréable.

On trouve de meilleurs mousseux à prix plus bas, mais si on tient à avoir «Champagne» sur la bouteille, c'est un choix avisé.

***

$$$$

Grand Cru Rosé, Lallier, Champagne, France

49,75 $

Code SAQ 12560881

12,5%

9,6g/L

Le rosé de la maison Lallier sort nettement du lot et figure probablement dans les meilleurs choix de champagne sous 50 $.

Parfums aguicheurs de petits fruits, de cerise et de genévrier.

C'est facile, plutôt bien tourné et facile à boire. Finale élégante et de bonne persistance. Équilibré et digeste.

*** ½

$$$$