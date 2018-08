Bol aux saveurs asiatiques

24-08-2018 | 15h24

Je l’appelle mon petit bol asiatique ! Un repas facile, idéal pour la semaine et à préparer la fin de semaine pour ne pas se casser la tête lorsqu’on rentre du bureau.

Ingrédients :

Un paquet de nouilles de riz de votre choix

1 ½ de pois mange-tout frais, blanchis

1 ½ tasse de carottes râpées

3 tasses de chou râpé

1 tasse de champignons (de votre choix) coupés en gros morceaux

2 échalotes vertes coupées en tronçons

1 gousse d’ail émincée

2 c. à thé de gingembre frais émincé

Huile de canola

Pour la sauce :

½ tasse de bouillon de légumes

Une pincée de flocons de piment

Une pincée de poudre de chili

1 cuillère à table d’huile de sésame

2 cuillères à table de sauce soya

1 cuillère à table de miel

Sel et poivre

Préparation :

Préparer les nouilles, tel qu’indiqué sur l’emballage et mettre de côté. Dans une poêle, déposer environ une cuillère à soupe d’huile de canola et utiliser un pinceau pour en étendre partout dans la poêle. Ajouter l’ail et le gingembre et faire revenir à feu moyen pendant une minute. Ajouter les champignons, le chou et les carottes et faire revenir pendant 5 minutes. Dans un grand bol, déposer les pois mange-tout et le contenu de la poêle. Dans un petit bol ou une petite tasse à mesure, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Lorsque vous êtes prêt pour le service, déposé une portion de nouilles dans des bols, déposé ensuite les légumes et ajouté, si vous le désirez, des feuilles de basilic frais ainsi que des graines de sésame grillées. Verser la sauce et servir !