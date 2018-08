Croquettes de crevettes

09-08-2018 | 15h44

Un classique pour le souper, mais aussi comme entrée si vous désirez les faire en portions « bouchées ». Avec la sauce à la lime, on ne se trompe pas ! Vous pouvez aussi défaire les croquettes et vous en servir comme ingrédient d’une salade.

Ingrédients

2 tasses de crevettes crues, déveinées et pelées

1 ½ tasse de fromage mozzarella râpé

¼ tasse de yogourt nature

1 œuf

2 cuillères à table de ciboulette fraîche, coupée

¼ tasse de farine tout usage

Sel et poivre

Pour la sauce :

½ tasse de yogourt nature

Le zeste et le jus d’une lime

1 c. à thé de ciboulette hachée

Préparation :

Assurez-vous de bien assécher les crevettes en les disposant entre deux papier absorbants ou une serviette. Couper les crevettes en petits morceaux et les déposer dans un grand bol. Ajouter tous les ingrédients et bien mélanger. Former des boulettes à l’aide d’une cuillère à crème glacée pour qu’elles soient toutes identiques. Dans une poêle chauffée à feu mi-vif, dans laquelle vous aurez déposé une cuillère à table d’huile de cuisson, déposer les boulettes (3-4 à la fois) en appuyant un peu dessus pour les faire cuire uniformément pendant environ 3 minutes de chaque côté. Mettre les boulettes cuites sur du papier absorbant.

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Au service, déposer les croquettes sur un grand plat de service accompagné de la sauce. Si vous souhaitez servir le tut en repas, vous n’avez qu’à ajouter une salade ou des légumes d’accompagnement.