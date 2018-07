Des fraises partout !

20-07-2018 | 09h13

L’été et les fraises = un duo choc ! Impossible de passer à côté surtout que les fraises du Québec sont savoureuses et c’est le temps, là, là, d’en profiter. Je vous offre une recette de salade toute en fraîcheur qui met en vedette ces petits fruits délicieux. Vous pouvez même l’adapter en saison pour utiliser ce que vous avez sous la main.

Ingrédients :

4 tasses d’épinards (ou de la salade de votre choix !)

1 tasse de fraises coupées en deux

½ tasse de feta émietté

1 tasse de melon d’eau en cube

1 tasse de tomates cerise coupées en deux

¼ tasse de menthe fraîche hachée finement

½ tasse de mais frais ou congelé (décongelé)

½ tasse de pois chiches en conserve, rincés et égouttés

½ tasse de graines de citrouille grillées

Vinaigrette :

¼ tasse d’huile d’olive

2 cuillères à soupe de vinaigre de riz

Le jus d’un citron

1 cuillère à table de miel

1 cuillère à thé de gingembre

¼ cuillère à thé de sambal oeleck (facultatif)

Sel et poivre

Préparation :

Dans un grand bol, déposer tous les ingrédients sauf ceux de la vinaigrette. Dans un petit verre ou un petit bol, mélanger les ingrédients de la vinaigrette et ajuster le goût selon votre préférence. Déposer la salade dans des bols et ajouter la vinaigrette ! Vous pouvez servir cette salade seule comme repas ou vous pouvez omettre les pois chiches et servir le tout avec un morceau de viande ou de poisson !