29-06-2018 | 11h11

Vous souhaitez surprendre vos enfants ou vos invités cet été ?

Cette recette de gaspacho au melon d’eau devrait vous être utile…et délicieuse !

Ingrédients

2 tranches de pain de la veille (pain baguette ou pain régulier fait l’affaire)

2 ½ de melon d’eau frais, pépins enlevés

1 ½ tasse de tomates fraîches

½ poivron rouge, épépiné

½ concombre anglais, pelé

1 petite gousse d’ail hachée finement

2 c. à soupe de basilic frais haché

1 c. à table de vinaigre de vin rouge

Le jus d’une lime

1 c. à table d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Dans un bol de mélangeur, déposer tous les ingrédients préalablement coupés en morceaux ainsi que les liquides et rendre le tout en purée lisse et uniforme. Ne pas hésiter à ajuster avec du jus de lime supplémentaire ou de l’huile d’olive. Assurez-vous que l’assaisonnement est adéquat et servir avec des craquelins ou du pain grillé.

*Pour une version encore plus fruitée, vous pouvez remplacer le melon par des fraises et les tomates par de la betterave !