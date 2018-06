Nouveau burger

22-06-2018 | 10h17

Parce qu’avoir sous la main plusieurs recettes de boulettes pour vos burgers peut vous sauver beaucoup de temps dans la préparation de vos soupers, en voici une toute nouvelle qui devrait vous charmer.

Vous pouvez varier les épices, mais le paprika vous donner un petit côté fumé qui vous fera presque oublier que ces boulettes sont…véganes !

Ingrédients

1 boite de pois chiches rincés et égouttés

½ tasse de gruau

¼ de tasse de sauce tomate (maison ou du commerce)

2 échalotes françaises émincées

1 gousse d’ail émincée

1 petite courgette râpée

1 petite carotte râpée

1 c. à thé de paprika fumé

1 c. à thé de cumin

Sel et poivre

Préparation

Dans un petit mélangeur, broyer les pois chiches jusqu’à l’obtention d’une pâte granuleuse et non parfaitement lisse comme pour un hummus, on veut qu’il reste des morceaux. Verser dans un bol et ajouter les autres ingrédients ainsi que les épices et bien mélanger. Si le mélange est trop mouillé, ajouter du gruau, si le mélange est trop sec, ajouter quelques gouttes d’eau à la fois jusqu’à ce que vous puissiez former des boulettes (4 grosses).

Vous pouvez les faire cuire sur le bbq ou dans une poêle avec un peu d’huile jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Servir avec les condiments et le pain que vous désirez. Accompagné d’une salade verte c’est le souper d’été par excellence. Vous pouvez en faire plus (doubler la recette) et faire congeler le tout pour votre prochaine envie de burgers.