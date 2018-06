Des courgettes farcies !

04-06-2018 | 08h52

C’est l’été ou presque, on y a un peu goûté donc on veut utiliser le bbq et des ingrédients frais. Un beau duo dans cette prochaine recette que vous pourrez adopter avec vos propres préférences en matières de légumes.

Courgettes farcies

Ingrédients

3 courgettes moyennes

1 boîte d’haricots noirs

1 tasse de sauce tomate et basilic maison ou du commerce

1 petit oignon haché finement

2 gousses d’ail hachées finement

½ poivron jaune (ou de la couleur de votre choix) coupé en petits carrés

1 tasse de fromage de votre choix, râpé

Mélange d’épices composé de : ½ c. à thé de cumin, ½ c. à thé d’origan, ½ c. à thé de paprika, une pincée de flocons de chili, sel et poivre

Préparation

Bien laver les courgettes, conserver la pelure et les couper en deux sur le sens de la longueur. Retirer les pépins avec une cuillère de manière à obtenir un creux dans lequel vous déposerez le mélange d’épices et de légumes. Ne pas creuser notre profond pour transpercer la pelure, conserver une bonne épaisseur de chair de courgette.

Dans une poêle, faire revenir l’oignon et le poivron dans l’huile d’olive pendant quelques minutes, jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. Ajouter l’ail et les épices et bien mélanger. Ajouter les haricots et la sauce tomate et laisser mijoter 5 minutes. Déposer ce mélange également dans les trois courgettes. Déposer le fromage râpé sur le dessus et faire chauffer au bbq, température élevée, pendant 15 à 20 minutes. Laisser refroidir un peu avant de servir !