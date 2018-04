Soupe champignons bok choy

19-04-2018 | 11h05

Peut-être que cette soupe pourra éloigner notre impression d’hiver éternel et faire revenir le printemps ? On a toujours besoin d’un peu de réconfort et cette soupe en est l’exemple parfait.

Ingrédients

2 échalotes françaises émincées

4 échalotes vertes coupées en rondelles, parties blanches et vertes divisées

3 gousses d’ail émincées

3 c. à table de gingembres frais émincé

6 tasses de bouillon de légumes

3 anises étoilées

3 c. à table de sauce soya faible en sel

2 tasses de champignons variés, tranchés

Un demi paquet de nouilles de riz

3 bok choy nettoyés et tranchés en morceaux

Coriandre fraîche, hachée

Quartiers de lime

Préparation

Dans un grand chaudron, faire revenir les échalotes françaises dans un peu d’huile à feu moyen, jusqu’à ce qu’elles soient translucides. Ajouter les parties blanches des échalotes vertes ainsi que le gingembre et l’ail et continuer la cuisson, environ 2 minutes. Déglacer avec le bouillon de légumes, ajouter les anises étoilées et la sauce soya et bien mélanger.

Couvrir votre chaudron et laisser mijoter 15 minutes. Retirer les anises étoilées et ajouter les champignons, le bok choy ainsi que les nouilles de riz. Mijoter jusqu’à ce que les bok choy et/ou les nouilles soient tendres. Ajouter sel et poivre au goût ainsi qu’un peu de sambal oelek si vous voulez un côté épicé. Séparer le mélange dans deux grands bols, ajouter les parties vertes des échalotes vertes, la coriandre ainsi que les quartiers de lime pour servir !