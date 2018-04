Boulettes véganes dans une sauce crémeuse

05-04-2018 | 10h40

Vous raffolez des boulettes du Ikea ? Vous risquez d’aimer celles-ci et encore davantage puisqu’elles sont non seulement délicieuses, mais véganes !

Envie de faire le virage tranquillement sans alerter les enfants…c’est la recette à essayer !

Ingrédients

Pour les boulettes

1 tasse de champignons nettoyés et coupés en quartiers

1 ½ tasse de chapelure panko

1 tasse de haricots blancs en conserve, rincés et égouttés

2 échalotes françaises émincées

2 gousses d’ail émincées

1 c. à table de sauce Worcestershire

1 c. à table de sauce soya

¼ c. à thé de cumin

Sel et poivre

Pour la sauce

1 ½ tasse de bouillon de légumes

1 conserve de lait de coco

¼ tasse de farine

1 c. à table de sauce Worcestershire

Sel et poivre

Préparation

Dans un robot culinaire, déposer les champignons, la panko, les haricots, les échalotes, l’ail, la sauce soya et le cumin et rendre le tout en très très petits morceaux. Assurez-vous que les ingrédients sont bien mélangés et ajouter sel et poivre. Déposer le mélange dans un bol et former des boules du mélange avec vos mains (environ 3 cm de diamètre) et déposez-les sur une plaque allant au four recouverte de papier parchemin. Vous pouvez, avant de faire les boules, démarrer votre four pour qu’il atteigne 400°.

Une fois les boulettes prêtes, faire cuire au four pendant 15 minutes, retourner les boules et faire cuire 15 minutes supplémentaires. Elles seront bien dorées. Pour la sauce, dans une moyenne casserole, mettre le feu à médium, ajouter la farine et à l’aide d’une cuillère de bois, bien mélanger sans arrêt jusqu’à ce que la farine devienne grillée (entre 3 et 4 minutes). Ajouter le bouillon de légumes, le lait de coco et la sauce Worcestershire et bien mélanger jusqu’à ce que le tout mijote légèrement. Brasser jusqu’à ce que le mélange épaississe, environ 10 minutes. Retirer du feu et laisser reposer environ 5 minutes avant d’y ajouter les boulettes. Vous pouvez servir sur un lit de riz, de pâtes ou simplement avec des légumes.