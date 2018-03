Trois pestos rapido!

23-03-2018 | 11h31

S’il y a bien un « sauveur » de semaine, c’est bien le pesto !

Que ce soit dans vos pâtes, dans vos salades et même vos soupes c’est un ajout de saveur qui n’a pas son pareil. Je vous offre trois recettes différentes que vous pourrez adapter à vos menus de semaine.

Pour beaucoup de fraîcheur : pesto de menthe

Ingrédients

1 tasse de feuilles de menthe vertes (lavées et essorées)

1 échalote verte émincée

2 gousses d’ail hachées

1 c. à thé de zeste de lime

2 c. à table d’huile d’olive extra-vierge

Sel et poivre

Préparation

Dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients sauf l’huile et rendre le mélange en purée. Ajouter l’huile, le sel et le poivre et bien incorporer. Ajuster la quantité d’huile avec la consistance souhaitée. Garder réfrigéré ou congelé jusqu’à utilisation.

Pour faire différent : pesto de coriandre

Ingrédients

1 ½ tasse de coriandre fraîche, nettoyées et essorées

½ tasse d’amandes en poudre

1 gousse d’ail

1 c. à thé de Sriracha

¼ tasse d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Dans un robot culinaire, mettre tous les ingrédients sauf l’huile et bien rendre en purée. Ajouter l’huile, en filet, pendant que le mélange se réduit en purée. Saler poivrer au goût.

Pour un vrai changement : pesto d’avocat

Ingrédients

2 gros avocats mûrs

1 tasse de basilic ou de coriandre fraîche (l’herbe de votre choix !)

2 gousses d’ail

¼ tasse de noix de pin

Le jus d’un demi-citron

½ c. àt hé de sel

¼ tasse d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Dans un robot culinaire, mettre tous les ingrédients sauf l’huile et bien rendre en purée. Ajouter l’huile, en filet, pendant que le mélange se réduit en purée. Saler poivrer au goût.