La casserole de thon... avec la culpabilité en moins!

01-03-2018 | 16h54

Un passe-partout qui se retrouve dans le garde-manger pour se dépanner : la canne de thon !

Pourquoi pas l’utiliser pour se faire un classique américain, la casserole de thon, mais avec la culpabilité en moins ?

On en sort les nouilles et on ajoute des légumes…

Ingrédients

1 petit oignon haché finement

2 gousses d’ail émincées

1 petit poivron orange coupé en petits dés

½ tasse de maïs (frais ou congelé)

1 tasse de fèves vertes coupées en petits tronçons

4 boîtes de thon en conserve, égouttées

¼ tasse de yogourt nature ou de mayonnaise

1 tasse de fromage cheddar râpé, faible en gras

¼ tasse de chapelure

Sel et poivre

Préparation

Dans une poêle, faire revenir, dans un peu d’huile l’oignon, l’ail, le poivron, le maïs et les fèves jusqu’à ce que le tout soit cuit, mais encore croquant. Dans un grand bol, mélanger le thon, le yogourt (ou la mayonnaise, à votre choix) et le fromage. Ajouter le mélange de légumes cuits et déposer dans un plat allant au four. Vous pouvez ajouter du fromage sur le dessus du plat si vous souhaitez le côté gratiné. Disperser la chapelure sur tout le dessus du mélange avant d’enfourner. Déposer au four à 350 degrés pendant 20 minutes. Vous pouvez accompagner le tout d’une salade ou si vous souhaitez faire la « vraie » version, ajouter des pâtes courtes, cuites, au mélange de thon avant de terminer l’assemblage de la recette.