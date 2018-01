Pâtes au saumon fumé

29-01-2018 | 16h26

Des pâtes rapides et délicieuses avec une sauce pour laquelle vous n’aurez pas du tout besoin de crème ! Une sauce rosée comme au restaurant, mais en meilleur pour la santé…oui, c’est très possible. Je vous invite même à utiliser mon truc pour les plats où il est mentionné d’utiliser de la crème ou de la crème de cuisson.

Ingrédients

2 tasses de pâtes courtes de votre choix

2 échalotes françaises émincées

1 gousse d’ail émincée

120 g de saumon fumé coupé grossièrement

1 c. à thé de câpres coupées en très petits morceaux

½ barquette de champignons tranchés

1 contenant de préparation crémeuse de soya Belsoy

1 c. à soupe de pâte de tomates

½ tasse de sauce aux tomates maison

Quelques feuilles de basilic ciselées

Sel et poivre

Parmesan (au goût)

Préparation

Dans une casserole, faire cuire les champignons dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Retirer du feu et déposer dans un bol. Faire cuire les pâtes, tel qu’indiqué sur l’emballage, égoutter et laisser de côté. Dans la même casserole qui a servie à cuire les champignons, déposer un filet d’huile et faire revenir les échalotes françaises et l’ail. Ne pas faire brunir.

Ajouter la préparation crémeuse de soya, la pâte de tomates ainsi que la sauce aux tomates maison et bien mélanger. Quand le mélange commence à faire des bouillons, ajouter les champignons et les pâtes et bien mélanger. Fermer le feu complètement avant d’ajouter le saumon fumé, le parmesan et les feuilles de basilic. Saler et poivrer. Bon appétit !