LA recette parfaite de poulet rôti

14-01-2018 | 04h00

Oui, rien de spécial dans le fait de faire du poulet rôti, mais je dois avouer que depuis quelques mois j’ai LA recette parfaite que j’adore et que j’ose même faire un soir de semaine (bon, ok, quand on a un peu de temps devant nous…) J’aime son côté sucré-salé, la croustillance que ça donne à la peau du poulet et surtout, le côté délicat que ça donne au bouillon que je fais avec les os et tout ce qui reste, par la suite.

Ingrédients

1 poulet moyen

4 petits carrés de beurre froid

1 ½ c. à soupe de cassonade

3 c. à soupe d’huile de canola

1 c. à thé bombée de fleur de sel

1 c. à soupe de paprika

Le jus d’un demi citron

1 ½ c. à soupe de moutarde de Dijon à l’ancienne

Poivre du moulin

Préparation

Bien rincer le poulet et l’éponger avec du papier absorbant. Déposer le poulet dans un plat à larges rebords. Soulever délicatement la peau du dessus du poulet et y glisser les morceaux de beurre. Dans une petite tasse à mesurer ou un petit bol, mélanger tous les autres ingrédients. À l’aide d’un pinceau ou des mains, bien étendre la sauce partout sur le poulet. Verser ce qui restera sur le dessus du poulet. Enfourner pendant 1 heure 30 (vérifier la cuisson après ce temps et remettre au four si ce n’est pas prêt, le tout dépend de la grosseur du poulet). Vous pouvez, à mi-cuisson, arroser le poulet de la sauce qui se retrouve dans le fond du plat.