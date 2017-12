Des entrées bien spéciales

30-11-2017 | 15h35

Je dois tout d’abord avoué que je suis une fan finie de craquelins…il y a des personnes qui ont un faible pour les croustilles, moi c’est les biscuits d’apéro ! Je ne pouvais pas être plus heureuse que lorsque Triscuit m’ont envoyé un hyper beau cadeau dans lequel j’ai trouvé la nouvelle saveur du temps des fêtes : muscade et cannelle. Non, pas de panique, ce n’est pas du dessert !

Voici des suggestions pour surprendre vos invités avec cette nouvelle saveur pendant vos réceptions des Fêtes !

La base, toujours la même : un biscuit Triscuit muscade et cannelle (si vous êtes capable de ne pas manger toute la boîte…) et ensuite, votre imagination. Voici les versions qui ont fait fureur chez moi !

LA BOUCHÉE DE ROQUETTE

Quelques feuilles de roquette, hachée

Quelques noix de Grenoble, grillées

Du feta émietté

Quelques gouttes de vinaigre balsamique ou de crème de balsamique

LA BOUCHÉE DE BRIE

Un morceau de brie crémeux

Quelques canneberges séchées

Un pacane grillée

Quelques gouttes de sirop d’érable

LA BOUCHÉE DE SAUMON

Mélanger un c. à thé de yogourt nature avec ¼ c. à thé d’aneth frais

Un gros morceau de saumon fumé

Quelques brins d’aneth

LA BOUCHÉE ITALIENNE

Un morceau de mozarella fraîche

La moitié d’une tomate cerise

½ feuille de basilic frais

Fleur de sel

LA BOUCHÉE DE DESSERT

½ c. à thé de caramel

De petits morceaux de poire fraîche

Des amandes effilées, grillées