09-11-2017 | 10h23

On a aimé nos poke cet été, on aime avoir nos salades préparées pour le bureau, ça ne veut pas dire qu’on doit laisser tomber puisque la saison fraîche est arrivée ! Voici un beau bol d’automne aussi réconfortant qu’une soupe au poulet !

Ingrédients

1 petite courge butternut, pelée, épépinée et coupée en petits cubes (2 cm environ)

2 échalotes françaises émincée

3 tasses de kale cuit vapeur, coupée en petits morceaux

½ tasse de canneberges séchées (ou de cerises !)

½ tasse de graines de citrouille crues

½ tasse de fromage parmesan râpé

Sauce

3 c. à soupe de tahini

Le jus d’un citron

1 c. à thé de sirop d’érable

1 gousse d’ail émincée

¼ tasse d’huile d’olive

Préparation

Dans un bol, déposer les morceaux de courge et les échalotes, saler, poivrer et ajouter deux c. à table d’huile d’olive et bien mélanger. Déposer le tout sur une plaque à biscuits allant au four recouverte de papier parchemin et faire cuire pendant 35 minutes à 425°F. Sortir du four et laisser refroidir quelques minutes. Dans un grand bol de service, déposer tous les ingrédients et bien mélanger. Dans un pot Masson ou un petit bol à mélanger, brasser tous les ingrédients de la vinaigrette ensemble et verser sur la salade. Bien mélanger et servir tiède.

* se conserve très bien dans un pot pour apporter au bureau le lendemain midi (mais conserver la vinaigrette dans un autre contenant dans ce cas.)