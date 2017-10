Taboulé de chou-fleur grillé

26-10-2017 | 18h37

Une recette toute simple, qui normalement serait fait de couscous et pleine de persil, mais on remplace le tout cette fois par du chou-fleur grillé (toute la saveur s’en voit amplifiée !), de la coriandre et de la menthe.

Sceptique ? Un essai devrait vous convaincre…

Ingrédients

1 tête de chou-fleur

1 tomate coupée en dés

½ tasse de coriandre ciselée

½ tasse de menthe ciselée

½ tasse de ciboulette ciselée

Le jus et le zeste d’un citron

4 c. à soupe d’huile d’olive

¼ tasse d’amandes grillées

Sel et poivre

Préparation

Bien laver le chou-fleur et le couper en morceaux. Déposer les morceaux dans un robot culinaire et réduire jusqu’à l’obtention d’une consistance de gros couscous. Déposer les grains dans un grand sac hermétique de congélation, y verser 2 c. à soupe d’huile d’olive, sel et poivre. Fermer le sac et bien mélanger.

Étendre le tout sur une plaque à biscuit recouverte de papier parchemin et mettre au four à broil pendant 25-30 minutes, en le surveillant et en le mélangeant de temps à autre. Vous pouvez en retirer les grains les plus grillés, à la cuillère au fur et è mesure. Mettre le chou-fleur grillé dans un grand bol. Ajouter la tomate, les herbes, le zeste ainsi que les deux dernières cuillère à soupe d’huile et bien mélanger. Mettre au frigo pendant au moins 30 minutes. Ajouter les amandes et mélanger le tout avant de faire le service.