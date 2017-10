Galettes de courge

13-10-2017 | 10h13

Un repas dépanneur à souhait qui vous permettra d’utiliser le surplus de courge que vous avez (oh oui, on en a tout le temps trop !) ou de patate douce si vous préférez le petit goût sucré.

Libre à vous d’y ajouter les herbes que vous aimez ou même, soyons fous, des morceaux de bacon ou de fromage !

Ingrédients

Galettes :

4 tasses de courge butternut crue, râpée

2 œufs légèrement fouettés

2/3 tasse de farine tout usage

1 c. à soupe de ciboulette ciselée

1 c. à soupe de persil ciselée

Sel et poivre

Sauce :

1 tasse de yogourt nature

1 c. à thé de sirop d’érable

1 c. à soupe de jus de lime

1 c. à thé de zeste de lime

2 c. à soupe de menthe

Préparation

Dans un bol, mélanger la courge râpée, les œufs, les herbes et le sel et le poivre. Ajouter la farine et former des galettes d’environ 1/3 de tasse. Attention de ne pas les faire trop épaisses. Dans une poêle, faire chauffer 2 c. à soupe d’huile de canola. Une fois l’huile chaude, déposer les galettes (pas trop à la fois dans la même poêle) et les faire cuire 2 minutes de chaque côté. Déposer les galettes cuites dans une assiette recouverte d’un papier absorbant. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour faire la sauce et servir avec les galettes, une salade et des tranches de citron.