Crevettes épicées, purées de chou-fleur, fenouil croustillant

21-09-2017 | 21h37

Pour un souper toute en finesse et pour avoir l’impression d’être au restaurant tout en restant à la maison, ce plat fera plaisir à toute la famille, mais encore plus si c’est pour soi-même. À essayer !

Ingrédients :

Crevettes

1 paquet de crevettes congelées, décongelées, sans la queue

¼ de c. à thé de chili mexicain en poudre

¼ de c. à thé de paprika

½ de c. à thé de flocons de piments

Sel et poivre

3 c. à soupe d’huile d’olive

Purée de chou-fleur

1 gros chou-fleur, nettoyé coupé en petits bouquets

½ tasse de lait de coco

3 gousses d’ail émincées

Sel et poivre

Fenouil croustillant

½ bulbe de fenouil tranché à la mandoline

½ c. à table d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Préchauffer le four à 350 degrés. Préparer une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. Déposer les tranches de fenouil, les huiler à l’aide d’un pinceau, d’huile d’olive, saler et poivrer. Mettre au four 30 minutes, en vérifiant après 15 minutes et en retournant les tranches pour bien faire dorer chaque côté. Dans un sac de congélation, déposer les crevettes, les épices, l’huile, le sel et le poivre. Fermer le sac et bien agiter pour mélanger. Laisser de côté pendant la préparation de la purée.

Dans une grande casserole, faire bouillir une grande quantité d’eau, ajouter les bouquets de chou-fleur et laisser cuire pendant 8 à 10 minutes. Pendant ce temps, dans un bol allant au micro-onde, faire chauffer le lait de coco, une minute. Lorsque les bouquets de chou-fleur sont prêts, les égoutter et les laisser de côté. Dans la même casserole, faire revenir l’ail dans un peu d’huile. Ajouter les bouquets et le lait de coco. Salet et poivrer avant de passer le tout au mélangeur à main jusqu’à consistance désirée. Dans une poêle antiadhésive, faire revenir les crevettes dans le liquide du sac dans lesquelles elles ont mariné jusqu’à cuisson complète (quelques minutes).

Dans les plats de service, déposer de la purée, les crevettes et terminer avec les chips de fenouil.