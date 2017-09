Salade fraîcheur

06-09-2017 | 09h05

Impossible de nommer cette salade autrement (ok, peut-être salade verte parce qu’elle est complètement de cette couleur) puisque c’est ce que l’on ressent lorsqu’on en prend une bouchée ! Elle est aussi bonne le lendemain pour le lunch…un repas tout ce qu’il y a de plus gagnant !

Ingrédients

2 tasse de acini de pepe (pâtes alimentaires en forme de toutes petites boules ou votre variété de pâtes courtes préférées)

1 tasse de fenouil coupé en dés

2 tasses d’épinards frais

1 tasse de coriandre fraîche

1 tasse de menthe fraîche

1 tasse de basilic frais

1 ½ tasse de petits pois verts frais ou congelés

1 tasse de concombre anglais coupé en dés

1 tasse de raisins verts coupés en deux

¼ tasse de fleur d’ail hachée

1 avocat coupé en dés

Vinaigrette

½ tasse d’huile d’olive

1 citron, son jus et son zeste

1 c. à thé de graines de fenouil moulues

1 c. à soupe de pesto

½ c. à thé de Sriracha

Sel et poivre

Préparation

Faire cuire les pâtes tel qu’indiqué sur la boite/sac. Rincer à l’eau froide et déposer dans un saladier. Ajouter tous les ingrédients de la salade dans le saladier et bien mélanger. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette ensemble avant de l’ajouter à la salade. Bien mélanger et déposer au frigo pour une heure avant de servir. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter une boite de thon ou de saumon en conserve et même des morceaux de fromage.