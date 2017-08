Pêches, framboises et halloumi

22-08-2017 | 17h08

Je ne connaissais que de nom le fromage halloumi, mais on m’a tellement vanté ses mérites et surtout sa versatilité que je dois m’avouer vaincue. J’adore ! Idéal comme ajout dans les salades, grillé sur le bbq, en morceaux dans les tacos…à essayer absolument avant que l’été nous quitte !

Ingrédients

4 pêches mûres coupées en deux, dénoyautées

2 paquets de fromage halloumi régulier coupés en tranches épaisses

2 tasses d’épinards frais

1 tasse de roquette fraîche

1 tasse de framboises fraîches

Les feuilles de l’équivalent d’une tige de thym frais

¼ tasse de mélasse de grenade ou 3 c. à soupe de vinaigre balsamique (idéalement, un vinaigre balsamique blanc au citron ou aux framboises !)

½ tasse de noix de Grenoble

Huile d’olive pour la cuisson

Sel et poivre

Préparation

Dans une poêle à griller (ou sur le BBQ), déposer les pêches préalablement huilées côté chair sur le grill et les laisser cuire quelques minutes (juste assez pour avoir les marques du grill !). Saler et poivrer les tranches d’halloumi des deux côtés. Déposer les tranches sur le grill et les laisser seulement quelques minutes le temps qu’elles deviennent plus molles (de chaque côté). Dans un grand plat de service, déposer les épinards, la roquette, les morceaux de pêches, l’halloumi grillé ainsi que les framboises. Parsemer le tout de noix de Grenoble ainsi que la mélasse de grenade. Terminer avec le thym et servir ! Pour ajouter un peu de croquant, si vous êtes chanceux, vous pouvez ajouter des grains de grenade fraîche.