26-07-2017 | 10h31

Ok, ok, oui, encore une recette de tartare, mais on ajoute une touche asiatique et ça change tout!

On se gâte en faisant la recette un soir de semaine, dehors, verre de vin à la main. Le paradis, non?

Ingrédients

250 g de bœuf (on va à la boucherie et on demande la meilleure possible !)

1 c. à thé sauce soya

1 c. à thé de sauce de poisson

2 c. à thé de gingembre frais, haché

1 c. à table de jus de citron frais

½ c. à thé de sauce Sriracha

1 c. à thé d’huile de sésame

½ petite échalote française hachée finement

1 c. à table de ciboulette fraîche hachée

1 c. à table de menthe fraîche hachée

Sel, poivre et graines de sésame au goût

Préparation

Couper très finement la viande fraîche et la déposer dans un bol. Ajouter la sauce soya, la sauce de poisson, le gingembre et l’échalote française. Bien mélanger. Ajouter la ciboulette, la menthe, l’huile de sésame et la sauce Sriracha. Ajouter le jus de citron, sel et poivre au goût. Préparer les assiettes de service (utiliser un moule rond ou autre) et laisser reposer au frigo pendant 30 minutes. Parsemer les portions de graines de sésame. Servir avec des croûtons de pain cuits au four et une salade verte. Si vous vous voulez la jouer « restaurant », on ajoute un jaune d’œuf sur le tartare juste avant le service !