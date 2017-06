26-06-2017 | 13h08

À manger avec une bonne salsa fraîche, du guacamole ou de la crème sûre, vous ferez assurément des heureux avec cette recette de quesadillas sur le barbecue…en plus, elle est végétarienne! On sort les vins frais et fruités et on profite des beaux jours!

Ingrédients

1 boîte de fèves noires rincées et égouttées ou la moitié d’un bloc de tofu râpé!

½ tasse d’hummus de votre choix

1 grosse tomate coupée en dés

1 avocat coupé en tranches minces

1 échalote verte coupée en tronçons

1 c. à thé de sauce Sriracha

2 c. à soupe de coriandre fraîche

Sel et poivre

Tortillas

Préparation

Préchauffer le barbecue pendant que vous préparez la recette (vous pouvez aussi les faire cuire à la poêle avec un peu d’huile !). Déposer une tortilla sur une planche de travail, étendre généreusement de l’hummus sur toute la surface en vous laissant un centimètre au pourtour. Déposer tous les ingrédients de votre choix et déposer la deuxième tortilla sur le dessus (ajoutez du fromage juste avant de fermer si vous désirez!). Déposer la tortilla sur le barbecue et laisser griller 4 minutes avant de la retourner et la faire griller un autre 4 minutes. Couper en 8 parts et déguster!

*Si vous désirez y mettre de la viande, essayez le porc effiloché ou le poulet. Si vous désirez être encore plus aventureux, je vous conseille un poisson blanc saupoudrez de paprika fumé…un pur délice !