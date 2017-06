Pâtes aux épinards, aux ufs et à la ricotta

12-06-2017 | 16h45

Toujours à la recherche d’une recette de pâtes pour faire changement pendant la semaine, voici mon nouveau coup de cœur ! Un petit délice tout simple pour un souper en amoureux ou pour avoir plus de temps pour faire autre chose, comme profiter de l’été… s’il peut enfin arriver !

Ingrédients

2 tasses de pâtes (courtes ou longues, au choix)

2 œufs cuits durs (4 si vous désirez en faire 4 portions)

1 ½ tasse d’épinards frais

1 petite échalote française hachée

1 gousse d’ail hachée

Le zeste d’un demi-citron

½ tasse de lait

1 tasse de ricotta

Huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Faire cuire les pâtes tel qu’indiqué sur la boîte. Conserver ½ tasse d’eau de cuisson, égoutter et enduire d’un peu d’huile pour empêcher les pâtes de coller.

Dans une poêle, faire revenir dans un peu d’huile, l’échalote française et l’ail. Juste avant que le tout soit doré, ajouter le lait, la ricotta et le zeste de citron.

Mélanger, en baissant le feu et laisser mijoter environ 5 minutes. Ajouter les épinards, mélanger et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les épinards soient cuits. C’est à ce moment que vous pouvez ajouter un peu d’eau de cuisson si vous trouvez la sauce trop épaisse. Saler et poivrer. Ajouter les pâtes à la sauce et bien enrober.

Déposer dans les plats de service et ajouter un œuf cuit dur, couper en deux sur le dessus des pâtes et dégustez !