Pizza légère aux tomates et à l'avocat

On a tous nos «vendredi pizza» où on se fait (ou on commande) la pizza dont on a rêvé toute la semaine. Je vous offre une version différente qui vous aidera à varier vos préférées ou vous en inventer des nouvelles.

Ingrédients

Pour la pâte à pizza :

Deux feuilles de pâte feuilletées congelées, décongelées.

Pour la sauce à pizza :

1 tasse de coriandre fraîche, hachée

2 gousses d’ail coupées en deux

3 c. à thé de vinaigre de cidre de pommes

1 c. à thé de vinaigre balsamique

1 c. à thé de jus de citron

½ c, à thé de zeste de citron

1 c. à table de miel

½ tasse d’amandes effilées

¼ c. à thé de curcuma

¼ c. à thé de parpika

Une pincée de flocons de piment

¼ tasse d’huile d’olive

Pour les garnitures :

3 avocats mûrs coupés en dés

15-20 tomates cerises coupées en deux

1 échalote française, émincée

1 c. à soupe de ciboulette fraîche hachée

1 tasse de yogourt nature

2 gousses d’ail émincées

1 c. à thé de sauce Sriracha

2 échalotes vertes coupées en petites rondelles

Le jus d’un citron

Préparation

Étendre la pâte feuilletée sur une feuille de papier parchemin sur une plaque de cuisson. À l’aide d’une fourchette, percer la pâte à plusieurs endroits. Dans un robot culinaire déposer tous les ingrédients de la sauce à pizza. Une fois le mélange bien réduit en purée, déposer une mince couche sur toute la surface de la pâte (c’est à cette étape-ci que vous pouvez ajouter du fromage ou non). Mettre au four pendant 10 minutes à 400 degrés. À la sortie du four, parsemer la pizza de morceaux de deux des avocats, les tomates et l’échalote française. Encore une fois dans le robot culinaire, déposer le yogourt, la sauce Sriracha, l’ail, l’échalote verte et le jus de citron. Déposer des filets de sauce un peu partout sur la pizza, parsemer le tout de ciboulette et servir !