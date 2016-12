Pinterest prédit les tendances alimentaires de 2017

15-12-2016 | 13h02

Le fruit du jacquier, le bol de Bouddha et les empanadas apparaissent au top 10 des aliments au coeur de la tendance en 2017, d'après Pinterest.

En se penchant sur les éléments punaisés par les prescripteurs de tendance sur son site en 2016, la plateforme sociale Pinterest a établi un classement des aliments à goûter en 2017.

Le fruit du jacquier, l'un des plus gros fruits au monde, prend la tête du classement. L'intérêt des utilisateurs pour ce fruit a augmenté de 420%, en grande partie grâce à la communauté des végétariens et végétaliens ayant découvert qu'il peut se substituer à la viande lorsqu'il n'est pas encore arrivé à maturité.

Fruit national du Bangladesh, il peut par exemple faire office d'ersatz d'émincé de boeuf en raison de sa texture.

Les recherches relatives à cet aliment sur Pinterest aboutissent à diverses recettes telles que celle des nachos véganes ou du barbecue coréen bulgogi.

Le fruit du jacquier est aussi source de vitamine C et ses pépins sont riches en protéines, en potassium, en calcium et en fer. On le qualifie ainsi de «fruit miracle», ayant le potentiel de calmer les inquiétudes internationales sur le futur de l'alimentation mondiale.

Autres aliments à la mode: le bol végétarien ou «Buddha bowl» (composé de quinoa, avocat, patates douces et légumes grillés) et les chips dites «saines».

Le top 10 des tendances alimentaires de 2017, selon Pinterest:

- le fruit du jacquier

- le sous-vide

- les chips saines

- les bols Bouddha

- le poulpe

- la bière artisanale

- les empanadas

- la pizza naan

- la choucroute

- les alternatives à l'huile d'olive