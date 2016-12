L'eucalyptus et ses bienfaits: nos produits préférés

24-11-2016 | 16h51

Réservée à l'Australie jusqu'en 1770, l'eucalyptus a ensuite été exporté dans le monde après l'expédition de James Cook et tout autant apprécié des autres populations. De nos jours, on utilise toujours l'huile d'eucalyptus pour soigner les blessures, grâce à ses propriétés antiseptiques.

On en trouve également dans les déodorants, les insecticides ou encore dans les cosmétiques. Les boissons et plats à base d'eucalyptus sont aussi très populaires, car il est très bon pour la santé. Voici nos produits préférés à base d'eucalyptus.

Pour les cheveux

En plus d'utiliser l'eucalyptus, la ligne énergisante de shampoing, après-shampoing et de soin pour le cuir chevelu de Milk_shake fait également appel au romarin bio, à la sauge et à des extraits de plantes.

Conçu pour hydrater les cheveux fins et fragiles, la ligne fonctionne également très bien sur les cheveux normaux. Elle est parfaite pour les mois d'hiver, lorsque le chauffage central et les vents abîment particulièrement les cheveux.

Pour le corps

Dans le cadre de sa collection Aromachologie, L'Occitane a inclus l'eucalyptus. Son savon noir rééquilibrant est un savon à base d'huile d'olive, qui nettoie la peau et débarrasse de toutes les impuretés, enrichi aux huiles essentielles d'eucalyptus.

The White Company a également lancé deux nouvelles gammes cet été, Relax and Restore, en reprenant ses produits à base de néroli, géranium et d'eucalyptus. On apprécie particulièrement le Skin Brightening Super-Fine Body Scrub, qui aide à préparer le corps pour une longue journée.

À la maison

La nouvelle bougie Beatitude, avec son odeur d'huiles d'agrumes, de bergamote et aux notes florales ainsi que d'eucalyptus, en font un must pour ceux qui désirent dynamiser leur intérieur. Elle brûle en 60 heures, donc n'hésitez pas à l'emporter dans votre salle de bain quand vous vous prélassez dans l'eau chaude !