Des Australiens affirment avoir vu un tigre de Tasmanie

06-04-2017 | 11h25

Plus de 80 ans après sa disparition, le débat sur le tigre de Tasmanie est relancé. Cet animal considéré comme officiellement éteint en 1936 est-il toujours en vie? C'est ce que cherchent à déterminer des scientifiques qui s'apprêtent à installer une cinquantaine de pièges photographiques sur la péninsule du cap York, située à l'extrême nord de l'Australie.

L'objectif du projet est d'observer les animaux qui peuplent la région et peut-être parvenir à repérer parmi eux un tigre de Tasmanie. Également connu sous le nom de thylacine ou Thylacinus cynocephalus, cet animal était un marsupial carnivore de la taille d’un loup, arborant un pelage tigré et une longue queue raide.

Autrefois largement répandue en Australie et en Nouvelle-Guinée, sa population a peu à peu diminué au cours des millénaires jusqu'à définitivement disparaître au XXe siècle. Le dernier spécimen connu sur Terre est mort en septembre 1936 au zoo d'Hobart, ne laissant derrière lui aucune descendance.

Des témoignages qui sèment le doute

Si les scientifiques considèrent l'espèce comme officiellement éteinte, de plus en plus de témoignages suggèrent qu'il pourrait être toujours en vie et certains apparaissent crédibles aux yeux des spécialistes. L'un d'entre eux émane de Brian Hobbs, un ancien guide touristique qui vit dans la région de Cap York dans le Queensland.

Récemment, l'homme a raconté avoir repéré toute une famille de tigres de Tasmanie en 1983. «Ces animaux, je n'avais jamais rien de vu de tel avant», a-t-il raconté à ABC Radio. «Ils avaient une forme de chien [...] et à la lumière, j'ai pu voir qu'ils étaient foncés et avaient des rayures sur les flancs».

Un autre témoin, Patrick Shears, ancien ranger, a aussi affirmé avoir vu l'animal et expliqué que les aborigènes locaux l'observaient régulièrement. «Ils ont bien confirmé qu'ils connaissaient une créature semblable à un chien - pas un dingo - qui est souvent observée durant la nuit. Ils l'appellent le ''tigre du clair de lune"», a expliqué l'homme cité par le Telegraph.

Une survie possible?

D'après les spécialistes, les témoignages sont détaillés et plausibles. Les descriptions des yeux, de la taille, de la forme et du comportement ne semblent correspondre à aucune espèce connue dans le Queensland telle que le dingo, le chien sauvage ou le sanglier. Par ailleurs, toutes les observations ont été faites de nuit et le thylacine avait des moeurs plutôt nocturnes.

«Dans l'un des cas, quatre animaux ont été observés à faible distance - environ six mètres - sous un spot lumineux», a précisé le professeur Bill Laurance, l'un des chercheurs de la James Cook University qui va entreprendre les recherches. Tous les détails sont gardés secrets afin de ne pas éveiller les convoitises ou susciter de faux témoignages.

Mais depuis que l'équipe a annoncé son projet, elle a reçu encore davantage de descriptions plus ou moins crédibles. Malgré tout, les spécialistes doutent de la survie du tigre de Tasmanie. Selon Bill Laurance, il semble peu probable que l'espèce ait réussi à survivre avec aussi peu d'individus.

D'autres espèces réapparues

Pour certains dont les membres du Thylacine Awareness Group, l'espoir de découvrir que le thylacine est toujours vivant est renforcé par le fait que ces dernières années, plusieurs espèces d'animaux et d'oiseaux que l'on pensait éteintes en Australie sont réapparues. C'est notamment le cas de la perruche nocturne.

«Je n'exclus pas [le fait que le tigre de Tasmanie existe encore] mais le capturer avec une caméra serait une incroyable chance», a commenté pour sa part Sandra Abell, qui conduit l'étude de terrain devant démarrer en avril. À défaut de confirmer l'existence de l'espèce, a-t-elle précisé, les caméras pourraient fournir de précieuses informations sur d'autres mammifères considérés comme menacés ou rares dans la région.