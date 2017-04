L'étonnante attaque d'une crevette sur un poisson

04-04-2017 | 13h47

En pleine exploration dans le Pacifique, les scientifiques de l'expédition Okeanos Explorer de la NOAA ont eu la surprise de tomber sur une crevette visiblement en appétit. Sous leurs yeux, le crustacé s'est jeté sur un poisson et l'a tiré vers le sol.

Chimère mystérieuse, poisson sur pattes, méduse clignotante ou encore pieuvre Dumbo, l'expédition Okeanos Explorer de la NOAA a permis de faire de nombreuses observations dans les profondeurs de l'océan Pacifique et parfois même révéler des espèces inconnues qui ont étonné les chercheurs. Mais ces derniers ne sont visiblement pas au bout de leurs surprises.

Le 27 mars dernier, lors de la dernière plongée de la mission Discovering the Deep menée au large d'êles du Pacifique, les scientifiques ont assisté à un affrontement entre une crevette et un poisson-dragon ! Malgré des dents acérées et un aspect quelque peu effrayant, le poisson n'a malheureusement pas fait long feu.

Plus redoutable qu'elle n'en avait l'air, la crevette des profondeurs (Heterocarpus) a attrapé sa proie et l'a peu à peu tirée vers le sol. Une fois sur le sable, elle a alors commencé à déguster tranquillement le poisson alors qu'il était encore en vie. D'après les témoins, la prédatrice a prélevé presque chirurgicalement plusieurs morceaux du poisson et même son estomac.

Un comportement jamais observé

C'est la première fois que des scientifiques assistent à une telle attaque. En effet, les crevettes des profondeurs sont généralement considérées comme des charognards, pas des chasseurs. Voir l'une d'entre elles s'en prendre à un poisson d'une telle taille et parvenir à le capturer et la maitriser est donc exceptionnel.

«Un autre exemple de comment l'exploration peut révéler des choses que nous ne saurions jamais autrement», explique l'Office of Ocean Exploration and Research (OER) de la NOAA dans le commentaire de la vidéo. À l'heure actuelle, les profondeurs de l'océan restent l'un des milieux les plus méconnus au monde : à peine 5% ont été explorés.