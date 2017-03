Des tigres d'Indochine découvert en Thaïlande

31-03-2017 | 16h25

Une étude de terrain menée dans l'est de la Thaïlande a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs familles de tigres d'Indochine. C'est la première fois depuis 15 ans qu'une population de cette sous-espèce est découverte dans la région.

C'est un nouveau signe d'espoir pour l'avenir des tigres menacés à travers le monde. Dans l'est de la Thaïlande, une étude de terrain a révélé l'existence de plusieurs familles appartenant à une sous-espèce qui n'y avait pas été observée depuis 15 ans : le tigre d'Indochine (Panthera tigris corbetti).

La nouvelle a été annoncée lors d'une conférence de presse le 28 mars dernier par le département des parcs nationaux (DNP) de Thaïlande et les organisations Freeland et Panthera ayant participé à l'étude. Ce sont plus d'une centaine de pièges photographiques installés dans la forêt thaïlandaise qui ont permis de récolter de précieuses photos et vidéos.

Les images montrent une douzaine d'individus différents dont une mère et ses deux petits. Selon les données récoltées, la densité de tigres atteindrait 0,63 spécimen pour 100 kilomètres carrés. Cela peut sembler modeste mais selon Dr. John Goodrich, directeur du programme dédié à Panthera, cette présence est aussi «extraordinaire» que «miraculeuse».

Une sous-espèce menacée

Plus petits que ses cousins du Bengale et de Sibérie, le tigre d'Indochine évoluait autrefois dans la majeure partie des pays d'Asie. Mais la dégradation de son habitat et le braconnage ont causé une importante chute de ses populations. Aujourd'hui, le félin ne se trouverait plus que dans deux pays : le Myanmar et la Thaïlande.

Selon les estimations, la population totale compterait 221 individus mais une seule population reproductrice d'une trentaine de tigres située dans le sanctuaire de Huai Kha Khaeng en Thaïlande. Découvrir une seconde population reproductrice est donc d'une importance cruciale, d'autant plus dans une région où le tigre n'avait pas été vu depuis 15 ans.

«C'est un vrai témoignage de l'engagement du DNP à sauver sa ressource naturelle la plus précieuse», a commenté le Dr. John Goodrich. Depuis plusieurs années, les autorités thaïlandaises ont en effet pris des mesures pour lutter contre le braconnage des tigres et faire appliquer les lois.

Des efforts qui paient

«L'intensification des patrouilles anti-braconnage et les efforts pour faire appliquer la loi dans cette zone a joué un rôle pivot dans la conservation de la population de tigres afin de leur assurer un environnement sûr pour se reproduire», a expliqué le Dr. Songtam Suksawang, directeur de la division des parcs nationaux du DNP.

«Cependant, nous devons rester vigilants et continuer ces efforts parce que les braconniers bien armés représentent encore une menace majeure», a-t-il ajouté repris dans un communiqué de l'ONG Panthera. Ces efforts sont d'autant plus importants que la forêt de cette région thaïlandaise est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et considérée comme un habitat de choix pour les tigres.

«Il est crucial de perpétuer les grands progrès réalisés par le gouvernement thaïlandais pour soutenir la protection des tigres», a souligné Kraisak Choonhavan de l'organisation Freeland qui lutte contre le trafic. Car «aussi longtemps que le trafic illégal de tigres continuera, ils auront besoin de protection».