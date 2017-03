Nina Dobrev a perdu son chat

29-03-2017 | 14h06

Nina Dobrev pleure son chat. La comédienne de Vampire Diaries est passée par Instagram pour rendre hommage au matou de 18 ans tantôt baptisé Bambi, tantôt Jami ou Jamilia.

«À mon petit ange, quand je regarde nos 18 dernières années ensemble, je souris à travers mes larmes, a-t-elle écrit pour accompagner une série de photos de son chat. Tu m'as apporté tellement de joie, de câlins et de coups de langue râpeuse. Je me souviens encore du premier jour où je t'ai ramené à la maison. Tu n'étais pas plus grand qu'une tasse et tu ronronnais dans ma main. Tu étais fragile et plein de poils, aussi doux qu'une couverture de cachemire. J'ai su à ce moment-là que tu serais mon âme sœur. À partir de là, nous avons commencé notre aventure ensemble, et nous sommes devenus inséparables.»

La jeune femme s'est rappelée les voyages faits avec son petit chat en grandissant, d'Atlanta à la Nouvelle-Orléans, en passant pas Las Vegas et bien d'autres villes. «On a même vu le Grand Canyon pour la première fois ensemble, a-t-elle ajouté. Tout ça avant d'élire domicile à Los Angeles. J'espère que je t'ai offert une vie heureuse et pleine d'amour, parce que c'est ce que tu m'as offert.»

Elle a aussi expliqué que dire adieu à son chat avait été la «chose la plus difficile» qu'elle avait jamais eu à faire. «C'était un moment doux amer, mais je suis heureuse de t'avoir porté dans mes bras une dernière fois. Mon cœur souffre, tu me manques plus que je ne pourrais le dire, mais je sens encore ta présence, ton énergie et ta lumière. Je sais que tu es encore avec moi et que tu feras toujours partie de moi, où que tu ailles. Dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ma plus longue relation. Mon roc. Mon meilleur ami. Je t'aime», a fini par écrire Nina Dobrev.