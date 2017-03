La touchante naissance d'un bébé gnou filmée en pleine nature

28-03-2017 | 15h58

En voyage en Tanzanie, une photographie a eu la chance d'observer et de filmer une femelle gnou donner naissance à son petit au milieu du troupeau.

Le printemps vient juste d'arriver mais la saison des naissances a déjà démarré depuis plusieurs semaines en Tanzanie, notamment pour les gnous. Dès le mois de février, dans le parc national du Serengeti situé au nord du pays, des milliers de petits gnous naissent parmi les troupeaux à la plus grande joie des touristes dont la photographe Yulia Sundukova.

Il y a quelques semaines, cette jeune femme s'est rendue spécialement en Tanzanie pour assister à l'évènement et elle n'a pas été déçue. Elle a même pu filmer l'une des femelles donner naissance à son petit. Sur ses images, on peut observer le gnou au milieu du troupeau s'allonger sur l'herbe et pousser pour mettre bas.

Quelques secondes plus tard, le gnou est dehors. Maladroitement, il se dresse sur ses pattes et tente de marcher mais tombe à plusieurs reprises. Aux côtés de sa mère, il ne met toutefois pas longtemps avant de se stabiliser et découvrir son nouvel environnement.

Des antilopes particulières

Bien que leur aspect se démarque des autres, les gnous appartiennent à la famille des antilopes. Originaire d'Afrique, ces herbivores vivent en troupeaux qui comptent des centaines voire des milliers d'individus. Malgré leur gabarit imposant, ils sont une proie commune des prédateurs africains tels que les hyènes, lions et guépards notamment.

La naissance des petits gnous est donc une opportunité de taille pour les prédateurs qui n'hésitent pas à s'en prendre aux nouveaux-nés à peine sortis et sans défense. Chaque année, certains sont ainsi inévitablement capturés mais la grande majorité survit, environ 500 000 naissances ayant lieu sur une période de deux semaines.

Les deux espèces, le gnou bleu et le gnou noir, sont actuellement classés comme «préoccupation mineure» par l'Union internationale de la conservation de la nature (UICN). Selon les estimations, les populations de gnous dépasseraient le 1,5 million d'individus, l'espèce du gnou bleu étant majoritaire.