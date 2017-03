Une drôle de créature filmée dans les profondeurs

15-03-2017 | 11h31

Explorer les profondeurs peut parfois donner lieu à des rencontres inattendues. Et ce n'est pas les scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) qui diront le contraire. Depuis quelques années, cette organisation a mis en place des expéditions sous-marines dans l'océan Pacifique afin de mieux connaitre cet environnement et ses habitants.

Ces missions ont permis de mettre en évidence de nombreuses espèces inconnues et rencontrer de drôles de spécimens comme la désormais célèbre pieuvre Dumbo. Mais les scientifiques ne sont visiblement pas au bout de leurs surprises. En témoigne la vidéo capturée le 21 février 2017 dans le Pacifique Sud au large des Samoa américaines par le vaisseau Okeanos Explorer.

Les images montrent une étonnante créature présentant un dôme transparent et une sorte de jupe pleine de tentacules. Un aspect qui lui donne des allures de soucoupe volante! D'après le zoologiste de la NOAA, Allen Collins, le spécimen est en réalité une trachyméduse appartenant à la famille des Rhopalonematidae.

Des organes visibles en transparence

Ces créatures vivent généralement dans de grandes profondeurs et sont reconnaissables notamment à leur cloche hémisphérique. Comme les biologistes l'expliquent dans la vidéo, les structures jaune vif observées sur la cloche sont les organes reproducteurs de l'animal tandis que son appareil digestif apparait en rouge par transparence.

La trachyméduse affiche par ailleurs deux rangs de tentacules, l'un qui part vers le haut et l'autre vers le bas. Si l'origine de cette configuration reste un mystère, les scientifiques pensent qu'elle pourrait aider la créature à capturer ses proies. Mais le mouvement de ces doubles tentacules et de sa cloche rend surtout sa nage particulièrement envoutante à regarder.