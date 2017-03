Le chat marbré, un des félins les plus mystérieux au monde

15-03-2017 | 11h30

Tigre, lion, panthère, guépard, ces félins font probablement partie des animaux les plus connus et appréciés au monde. Pourtant, la famille des félins comporte bien d'autres espèces toute aussi fascinantes mais bien plus mystérieuses. C'est l'une d'entre elles que des pièges photographiques ont réussi à immortaliser en Chine: le chat marbré (Pardofelis marmorata).

Ce chat sauvage est originaire des forêts tropicales d'Asie du sud-est mais est particulièrement difficile à observer et identifier. D'une taille similaire à un chat domestique, il n'est pas très gros et est doté d'une fourrure tachetée qui le camoufle particulièrement bien dans son habitat. Très agile, le félin est de plus arboricole et plutôt nocturne, ce qui rend les rencontres encore plus rares.

Réussi à filmer un animal aussi élusif est donc une chance pour les spécialistes. Les nouvelles vidéos ont été capturées par des pièges photographiques installés dans la réserve naturelle de Gaoligongshan dans la province du Yunnan. Elles montrent au moins un spécimen se déplacer à travers la forêt, scruter les environs et même uriner en levant la queue.

Une vidéo pleine d'informations

«Ce n'est pas la seule vidéo d'un chat marbré, mais [c'est] tout de même très excitant à voir», a commenté pour le National Geographic, Jim Sanderson, expert des petits félins et responsable du programme dédié pour la Global Wildlife Conservation. Par le passé, des caméras avaient en effet déjà réussi à immortaliser le rarissime félin en pleine forêt notamment en Indonésie.

Néanmoins, les nouvelles séquences pourraient apporter des informations supplémentaires sur le comportement et le mode de vie du chat dont on sait aujourd'hui peu de choses. Par exemple, les images montrent que le félin maintient sa longue queue raide derrière lui, ce qui pourrait soutenir la théorie selon laquelle il s'en sert pour s'équilibrer durant ses déplacements.

D'après les spécialistes, les pattes de l'animal lui donneraient une grande agilité dans les arbres mais l'utilité de sa queue n'a pas encore pu être confirmée. De même son alimentation reste floue. Si certains penchent pour un régime plutôt constitué d'oiseaux, d'autres à l'instar de Jim Sanderson évoquent aussi des chauves-souris.

La séquence filmée en Chine démontre par ailleurs que le chat marbré présente des comportements similaires aux autres félins, comme le marquage du territoire. «Comme de nombreux autres félins, la vidéo montre le mâle marquer son territoire en aspergeant de son urine la végétation voisine», a fait remarquer le spécialiste au National Geographic.

Un félin menacé

De même que son mode de vie, la situation actuelle de la population mondiale du chat marbré reste difficile à déterminer, en raison de sa vaste zone de répartition et de son caractère élusif. Des estimations évoquées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) indiquent qu'il resterait quelque 10 000 spécimens dans la nature.

Mais il pourrait y en avoir nettement moins. L'UICN considère que la population est en déclin et menacée principalement par la dégradation de son habitat liée à la déforestation qui frappe l'Asie du sud-est. Une déforestation alimentée par l'agriculture et les plantations d'huile de palme. C'est pourquoi l'organisme a classé Pardofelis marmorata dans la catégorie «Vulnérable».

En Chine, toutefois, l'espèce est considérée comme en danger critique d'extinction. Dans plusieurs régions dont l'Indonésie et la province chinoise du Yunnan, la chasse du chat marbré est d'ailleurs interdite.