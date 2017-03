Voyez l'attaque d'un rapace sur un coucou

13-03-2017 | 10h48

Les rapaces sont des prédateurs très efficaces qui peuvent s'attaquer à des proies parfois inattendues. C'est ce qu'a constaté l'employée d'un parc situé dans la réserve Kruger en Afrique du Sud. Alors qu'elle était en train de travailler sur le site, elle a soudainement entendu un bruit venant de non loin.

«J'ai commencé àdain repéré l'épervier en train d'enserrer un coucou jacobin», a-t-elle raconté. Enserrer était en effet un faible mot. Le rapace dont l'espèce n'est pas précisée, avait mis sa proie à terre et la maintenait au sol, tout en essayant de l'achever à coup de bec. Les plumes volaient sous les yeux de la jeune femme.

«Tandis que je regardais la scène, je me suis sentie triste! Le rapace mordait le coucou et tentait de le tuer, alors que le coucou se battait pour survivre et essayer de s'échapper», a-t-elle poursuivi. «C'était la première fois que je voyais un rapace tuer quelque chose». Mais la proie s'est avérée sans doute plus coriace que le prédateur ne le pensait.

Après une lutte extrêmement longue et difficile, le coucou aurait en effet réussi à se tirer des serres de l'oiseau. «C'était en quelque sorte un grand soulagement», a conclu la jeune femme.