Une des plus rares baleine filmée pour la première fois

10-03-2017 | 10h39

Les baleines à bec forment la deuxième plus grande famille de cétacés avec 22 espèces répertoriées à ce jour. Pourtant, plusieurs d'entre elles figurent parmi les mammifères marins les plus méconnus au monde. C'est le cas de la baleine à bec de True (Mesoplodon mirus). Décrite pour la première fois en 1913, cette espèce n'a été que rarement observée et n'avait jamais été filmée. Du moins jusqu'à maintenant.

Des scientifiques ont en effet réussi à obtenir des images de l'animal dans son habitat naturel. La vidéo a été capturée par des étudiants au large de l'archipel des Açores et des îles Canaries situés dans l'océan Atlantique. Elle montre trois spécimens, probablement des adultes ou jeunes adultes, évoluant dans les eaux. «Quand j'ai vu cette vidéo, je n'arrivais juste pas à y croire», a confié au Washington Post, Natacha Aguilar de Soto, biologiste marin.

«J'ai pensé ''Mon Dieu, ce sont des baleines à bec de True"», a poursuivi cette scientifique de l'Université de St. Andrews en Écosse et de l'Université de La Laguna aux îles Canaries. Si sa réaction a été aussi forte, c'est que cette dernière étudie les baleines à bec depuis près de quinze ans. Néanmoins, elle n'a que rarement réussi à en voir dans leur milieu naturel.

Des cétacés difficiles à repérer

Les baleines à bec vivent dans des eaux plutôt profondes et généralement loin des côtes. D'après les spécialistes, elles passent quelque 92% de leur temps sous l'eau et peuvent plonger jusqu'à trois kilomètres de profondeur pour se nourrir. En revanche, elles ne font surface que très brièvement et ne réalisent pas de performances acrobatiques comme les dauphins ou certaines baleines.

Ces caractéristiques les rendent le plus souvent invisibles aux humains et donc difficiles à observer. Par ailleurs, ces cétacés montrent des couleurs variables ce qui peut compliquer leur identification. Autant dire donc qu'étudier les baleines à bec de True s'avère être une tâche plutôt complexe. Grâce à des spécimens échoués, on sait que l'espèce évolue notamment dans l'Atlantique nord et dans l'Hémisphère sud.

Entre ces deux régions, en revanche, le manque de données empêche de confirmer ou démentir sa présence. Mais la nouvelle étude publiée par Natacha Aguilar de Soto et ses collègues dans la revue Peer J pourrait permettre d'en apprendre davantage sur l'espèce. Elle réunit non seulement la vidéo sous-marine mais aussi les images d'un très jeune individu et de précieuses données issues d'individus échoués.

Une espèce menacée?

Cette étude permet notamment de mettre en évidence une coloration encore jamais observée chez ces cétacés. Elle suggère également que la région située au large des Açores pourrait constituer une zone cruciale pour étudier l'espèce. Les analyses génétiques menées sur les spécimens échoués révèlent quant à elles, que les populations nord et sud pourraient en réalité être deux espèces distinctes.

Mais «c'est juste une possibilité», a souligné Aguilar de Soto qui espère mener une étude génétique plus approfondie. Avec leur corps hydrodynamique, les baleines à bec semblent remarquablement bien adaptées à leur environnement sous-marin. «Elles surmontent des défis physiologiques incroyables pour plonger mais cela signifie qu'elles sont très sensibles à tout ce qui peut modifier ou défier leur équilibre physiologique», a relevé la scientifique.

Alors que la situation actuelle de la population de Mesoplodon mirus reste inconnue, les spécialistes s'inquiètent en effet des dangers qui peuvent peser sur elle et notamment de l'impact des activités humaines. Le mois dernier, une baleine de Cuvier a été retrouvée en Norvège avec 30 sacs plastiques dans son estomac. La pollution sonore des fonds marins pourrait être une autre menace potentielle.

Toutes ces données «nous disent à quel point nous en savons peu sur cette famille de mammifères de la taille d'un éléphant qui vivent dans les océans», a conclu Natacha Aguilar de Soto qui entend, avec ses collègues, poursuivre les travaux sur ces mystérieux cétacés.