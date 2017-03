Pourquoi le panda géant est-il noir et blanc? Mystère résolu

10-03-2017 | 10h38

Des yeux, des oreilles et des pattes noirs qui tranchent avec un ventre et une tête blanche. Le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) a un aspect très reconnaissable qui diffère de la plupart des ursidés et lui donne un air plutôt comique. Mais pourquoi ce mammifère originaire de Chine est-il noir et blanc? C'est le mystère qu'ont tenté d'élucider des chercheurs américains.

D'après leur étude publiée cette semaine dans la revue Behavioral Ecology, ils seraient parvenus à le résoudre. Les couleurs du panda serviraient en réalité à plusieurs fonctions: à se camoufler et à communiquer.

Déconstruire le panda

«Comprendre pourquoi le panda géant présente une coloration tellement frappante est depuis longtemps un problème pour la biologie qui s'est avéré difficile à aborder parce que virtuellement aucun autre mammifère ne présente cette apparence, rendant toute analogie difficile», a expliqué Tim Caro, principal auteur de l'étude de la University of California de Davis.

Pour s'attaquer au problème, ce spécialiste et ses collègues ont adopté une approche innovante: ils ont envisagé chaque partie du corps du panda comme une région indépendante. Ceci a permis à l'équipe de comparer les différents régions de fourrure avec les parties claires ou foncées de 195 autres espèces de carnivores et 39 sous-espèces d'ours auxquelles le panda est apparenté.

Ensuite, ils ont tenté de faire correspondre les parties sombres du corps de l'animal à différentes variables écologiques et comportementales afin de déterminer leur fonction. Une étude minutieuse qui a semble-t-il permis de percer le secret du panda.

Se cacher dans la neige et la forêt

Ces comparaisons suggèrent que la majeure partie du panda - sa face, son cou, son ventre et sa croupe - est blanche afin de l'aider à se cacher dans des habitats enneigés comme les régions montagneuses chinoises dont il est indigène. Ses bras et ses jambes eux, sont noirs afin de l'aider à se camoufler dans les ombres.

Selon les scientifiques, cette double coloration est étroitement liée à l'écologie du panda. Parce que l'animal se nourrit essentiellement de bambou et qu'il est incapable de digérer une grande variété de plantes, son alimentation est assez pauvre et ne lui permet pas de stocker suffisamment de graisse pour pouvoir hiverner comme le font certains ours.

De fait, il doit rester actif tout au long de l'année pour chercher sa nourriture, parcourant de longues distances et des habitats différents allant de montagnes enneigées aux forêts tropicales. Ceci ne lui laisse pas de temps de changer de fourrure comme peuvent le faire d'autres animaux. Le panda a donc opté pour un compromis.

Une protection contre les prédateurs mais pas que

«C'est une stratégie évolutive alternative à de petites carnivores comme l'hermine et le renard polaire qui ont des fourrures pour l'hiver et l'été», écrivent les auteurs dans leur étude. De façon intéressante, ils ont identifié un exemple similaire chez certains gloutons (Gulo gulo) qui ont parfois le corps noir et blanc avec des motifs ressemblant à ceux du panda.

Qui dit camouflage, dit protection contre les prédateurs. Malgré sa taille imposante avec un poids compris entre 80 et 125 kilogrammes, le panda figure en effet sur le menu de plusieurs carnivores dont le dhole, un chien sauvage d'Asie et plusieurs autres espèces d'ours. Et les oreilles noires alors? Elles auraient une fonction légèrement différente d'après l'étude.

Elles permettraient de donner un avertissement aux prédateurs potentiels que le panda peut les repérer et se défendre. Quant aux patchs noirs des yeux, ils serviraient eux plutôt à communiquer, permettant aux pandas de se reconnaitre entre eux voire de menacer un congénère en cas de compétition.

Un effort herculéen pour une question simple

D'après cette étude, la coloration noir et blanc du panda aurait donc essentiellement deux objectifs: le camouflage et la communication. Une conclusion qui écarte les hypothèses précédemment émises. À l'instar des rayures noir et blanc du zèbre, les couleurs du panda ont en effet suscité des théories variées.

Elles ont suggéré que son pelage pouvait jouer un rôle dans la régulation de sa température ou encore que les marques de ces yeux serviraient à réduire la luminosité du jour. «Notre équipe a vraiment fourni un effort herculéen: trouver et noter des milliers d'images et noter plus de 10 zones par image pour plus de 20 couleurs possibles», a souligné Ted Stankowich de la California State University et co-auteur de l'étude.

«Parfois cela prend des centaines d'heures et un dur travail pour ce qui semble être la plus simple des questions: pourquoi le panda est noir et blanc?» a-t-il conclu dans un communiqué.