Un des derniers éléphants aux défenses géantes retrouvé mort

08-03-2017 | 14h24

Le braconnage a fait une nouvelle victime et pas n'importe laquelle, un animal qui était devenu un emblème au Kenya. Âgé d'environ 50 ans, Satao II était l'un des plus grands et plus vieux éléphants d'Afrique. Mais il a été retrouvé mort dans le parc national de Tsavo situé au sud du pays, a indiqué à l'AFP Richard Moller, de l'organisation Tsavo Trust.

Son décès a été découvert le 4 janvier lors d'une surveillance de routine mais vient seulement d'être annoncé en raison de l'enquête menée. Bien que la cause n'ait pas été confirmée, les équipes sur place pensent qu'il a succombé à une fléchette empoisonnée. Une technique appréciée des braconniers car plus silencieuse que les armes à feu. Quant à la raison de sa mort, elle n'est pas à chercher bien loin.

Des défenses impressionnantes

Satao II, nommé d'après un autre éléphant emblématique mort en 2014, était l'un des derniers éléphants «aux défenses géantes». L'animal présentait en effet des appendices en ivoire impressionnants, pesant chacun quelque 50 kilogrammes et affichant une telle longueur qu'ils touchaient pratiquement le sol. Facilement reconnaissable, il était très apprécié des visiteurs.

«Je suis assez écoeuré vraiment», a confié Richard Mollet. «Cet éléphant particulier était l'un des plus accessibles, l'un de ces vieux mâles faciles à trouver [...] Il avait survécu à de nombreuses sécheresses et probablement à d'autres tentatives de braconnage». Selon le spécialiste, il ne resterait plus que 25 de ces éléphants «aux défenses géantes» en Afrique dont 15 au Kenya.

«Ce sont des icônes, de véritables ambassadeurs des éléphants», a-t-il regretté. Une espèce qui est aujourd'hui en grand danger alors que le braconnage favorisé par le trafic d'ivoire en Asie, a connu une flambée inquiétante ces dernières années en Afrique.

30 000 éléphants tués chaque année

Au cours de la dernière décennie, la population d'éléphants africains a chuté de 111 000 individus, arrivant à un total de 415 000, d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Un total qui continue de chuter avec le braconnage: chaque année, ce sont quelque 30 000 éléphants qui sont tués pour leur ivoire, ont révélé des estimations.

Si leur protection a été renforcée, notamment par des gardes mieux armés, celle-ci est compliquée notamment par l'immensité des zones à surveiller. Le parc national de Tsavo par exemple s'étend sur près de 42 000 kilomètres carrés. Pour le couvrir, les rangers du Kenyan Wildlife Service (KWS) font appel à la fois à la reconnaissance aérienne et sur le terrain.

Toutefois, les interventions présentent des risques importants. Deux jours avant la mort de Satao II, un officier du KWS a été tué au cours d'un incident anti-braconnage. D'après les autorités, c'est le second à mourir en moins d'un mois face à des braconniers.

Des défenses toujours présentes

S'ils n'ont pas pu sauver Satao II, les autorités se sont réjouies d'être intervenues à temps. «Heureusement, grâce au travail que nous réalisons en collaboration avec le KWS, nous avons trouvé la carcasse avant que les braconniers ne puissent lui arracher son ivoire», a précisé Richard Moller.

Deux semaines après la découverte de la carcasse du pachyderme, deux hommes suspectés d'être responsables de sa mort, ont été interpellés. Ils ont été arrêtés en possession d'un fusil d'assaut, de 12 fléchettes empoisonnées et de trois arcs, d'après le National Geographic. Ils pourraient aussi être à l'origine de la mort de trois autres éléphants.