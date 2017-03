Un vétérinaire vient en aide à une chauve-souris

02-03-2017 | 11h16

L'animal n'aurait probablement pas survécu si les humains ne lui étaient pas venus en aide. À Mysore en Inde, des habitant ont secouru une chauve-souris des griffes de prédateurs. Mal en point, le mammifère n'arrivait plus à voler et pour cause, l'une de ses ailes avait été cassée au cours de la confrontation. Un os dépassait même de son membre.

Pour lui venir en aide, ses sauveteurs ont contacté plusieurs vétérinaires mais tous se sont avérés impuissants face à la blessure de l'animal. Celui-ci est une chauve-souris géante d'Inde (Pteropus giganteus). Parfois surnommée «renard volant», c'est l'une des plus grandes espèces de chauve-souris avec une envergure pouvant atteindre le mètre.

Autant donc dire qu'il s'agissait d'un patient un peu particulier. Et il a fallu attendre quinze jours pour trouver la bonne personne pour le sauver: le Dr V Madan Kompal, chirurgien vétérinaire et radiologue du Mysore Zoo à Kuvempunagar.

Une opération délicate

Ce vétérinaire traite régulièrement des oiseaux blessés à l'hôpital vétérinaire de Leela. L'an passé, il a ainsi pris en charge quelque 80 oiseaux, y compris des aigles, des pigeons, des chouettes et des corbeaux.

Face à cette chauve-souris, le spécialiste n'a donc pas hésité et a réalisé une radio de son aile pour évaluer l'étendue de la blessure. Le Dr Kompal a ensuite réalisé une opération aussi complexe que délicate. L'objectif: retirer l'os saillant et poser une petite fixation pour souder les os restants. Une opération qui a parfaitement réussi.

Depuis, la chauve-souris qui se nourrit essentiellement de fruits est gardée au Mysore Zoo où elle retrouve peu à peu ses forces. Une fois rétablie, elle sera relâchée dans la nature.