Polémique: des tigres obèses photographiés dans un zoo

01-03-2017 | 16h18

Un mois après la vidéo d'un tigre attaché pour poser avec les visiteurs d'un cirque en Chine, c'est au tour d'un zoo du pays d'être au coeur d'une polémique. En cause: des images montrant des tigres particulièrement gros voire obèses. Les clichés ont été capturés au Heilongjiang Siberian Tiger Park et postés sur le réseau social chinois Weibo.

Elles ont suscité de nombreuses plaisanteries alors que le pays célèbre en février la fête du Printemps durant laquelle la gastronomie occupe une place importante. Mais pour les défenseurs des animaux, l'état de ces tigres n'a rien de drôle. «Ces tigres n'ont pas juste l'air un peu potelé - ils semblent dangereusement obèses», a commenté pour The Dodo, Chris Draper de la Born Free Foundation.

Sur les images, plusieurs tigres sont en effet assis ou allongés et affichent un ventre énorme, à tel point qu'il semble entraver les mouvements de certains. Un signe qui démontre d'après les spécialistes que les félins sont trop nourris et de façon inappropriée. «Je n'ai jamais vu des tigres trop nourris à ce point», a souligné Chris Draper.

Des photos prises sous un mauvais angle

Face à la polémique grandissante, un porte-parole du zoo a affirmé que les tigres n'étaient pas obèses, que les photos étaient simplement prises sous un angle peu flatteur et que l'appareil leur ajoutait cinq kilos. Le parc a ainsi publié d'autres images montrant des tigres bien plus fins marcher dans la neige, invitant les internautes à venir les voir par eux-mêmes.

Ajouté à cela, un représentant Heilongjiang Siberian Tiger Park a expliqué qu'il était normal pour les félins de prendre du poids durant la saison hivernale à Harbin où les températures peuvent descendre jusqu'à -18°C entre janvier et février. Ils reprendraient ensuite un poids normal à l'approche de l'été. Un argument rapidement contredit par les défenseurs des animaux.

«Les tigres captifs n'ont pas à chasser leur nourriture et stocker des réserves pour les "jours maigres" n'est pas nécessaire», a souligné pour Metro, un porte-parole du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). D'autant plus que cet embonpoint est loin d'être sans conséquence pour la santé des félins.

Nourris par les visiteurs

«Bien que ça ne crée peut-être pas un problème immédiat pour eux, cela pourrait restreindre leurs mouvements, leur donner des problèmes aux articulations et aux membres, aux pieds et affecter leur capacité à marcher», a précisé Chris Draper. «Ils pourraient aussi avoir des problèmes pour interagir entre eux», à cause du stress et la tension associés à cette obésité.

Si le parc tente de se défendre, le surpoids des animaux ne serait pas difficile à expliquer. D'après un reportage publié en 2015 sur News.com.au, les quelque 800 félins qu'abrite le Siberian Tiger Park sont en grande partie nourris par les visiteurs. Plus dérangeant, ces derniers paient pour voir des proies vivantes être données aux animaux. Un poulet coûterait ainsi 60 yuans (environ 11$) quand un mouton en vaudrait 800 (environ 140$).

Des conditions totalement inappropriées alors que les félins ont besoin d'un régime très particulier et contrôlé en captivité. Sans parler de l'aspect éthique... «Si cette structure permet le nourrissage en direct, avec des personnes qui achètent des poulets et les jettent aux tigres, c'est incroyablement cruel et très peu éthique», a jugé Chris Draper.

Des tigres beaucoup trop nombreux

L'état de santé des tigres n'est pas le seul sujet préoccupant en observant les photos, d'après le spécialiste. Leurs conditions de vie suscitent tout autant d'inquiétudes. «Les images indiquent qu'un grand nombre de tigres sont gardés ensemble, ce qui est une situation assez contre-nature», a relevé Chris Draper.

«Les tigres sont des animaux solitaires. Quand vous les gardez en groupe, vous aboutissez avec un environnement à haut niveau de stress», a-t-il affirmé. Et plus les tigres sont nombreux et confinés dans un espace réduit, moins il y a d'opportunités pour eux de se divertir et de faire de l'exercice, justement pour lutter contre le surpoids favorisé par la captivité.

Néanmoins, ce n'est pas la première fois que le Siberian Tiger Park est sous le feu des critiques. Qualifié de ferme d'élevage, il est régulièrement accusé de faire des animaux une attraction touristique dans le seul but de faire du profit. Plus grave, certains affirment qu'une fois les animaux morts, le parc en vend des parties pour réaliser notamment des remèdes médicinaux.