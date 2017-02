Braconnage: hécatombe d'éléphants de forêt au Gabon

23-02-2017 | 15h11

La survie de l'éléphant est menacée partout à travers le monde. Mais c'est une véritable hécatombe que vient de révéler une étude publiée dans la revue Current Biology: le massacre de 25 000 éléphants de forêt au Gabon dans une région pourtant reconnue comme un sanctuaire, le parc national de Minkébé.

L'éléphant de forêt (Loxodonta cyclotis) est une espèce plus petite que l'éléphant de savane qui vit, comme son nom l'indique, plutôt dans un environnement forestier. Un habitat plus isolé qui rend son étude plus difficile mais qui permettait de le protéger davantage comparé à l'éléphant de savane. Du moins c'est ce qu'on pensait jusqu'ici.

Une chute de plus de 80%

Pour mener leur étude, les scientifiques ont comparé les données issues de deux études de terrain menées dans la région en 2004 et en 2014. En utilisant deux méthodes différentes, ils ont estimé la population d'éléphants pour chacune de ces périodes et ont ensuite confronté les estimations. Leur conclusion est dramatique.

En 2004, ils ont abouti à une population comprise entre 32 500 et 35 500 pachydermes dans le parc contre une population de 6500 à 7300 en 2014. Soit en une décennie, un déclin compris entre 78 et 81% selon la méthode employée. Pour John Poulsen de l'Université Duke et principal auteur de l'étude, cette baisse des éléphants de forêt n'est pas une surprise.

Toutefois, les scientifiques ont été surpris de découvrir que les pachydermes avaient tant souffert en à peine dix ans. Cette baisse représente la perte de quelque 25 000 éléphants tués par les braconniers.

Des braconniers qui franchissent les frontières

«Parce qu'on pense que le Gabon abrite la plus grande population restante d'éléphants de forêt, la conséquence est que ces éléphants sont bien plus en danger qu'on ne pensait précédemment», explique dans un communiqué John Poulsen, également membre de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux au Gabon.

Le parc national de Minkébé est normalement une aire naturelle protégée qui s'étend sur quelque 8000 kilomètres carrés. D'après le spécialiste, ce bilan révèle ainsi qu'il n'est plus possible désormais de considérer que les aires protégées et isolées vont protéger les espèces menacées. «Les braconniers vont partout où le profit les mène», affirme-t-il. Et ceux-ci viendraient notamment d'un des pays voisins, le Cameroun.

«Le corollaire de ça est que le braconnage transfrontalier est une menace majeure à la protection des espèces [...] Les espèces traversent les frontières et les braconniers font de même», poursuit-il.

Réduire la demande en ivoire

À l'heure actuelle, l'espèce Loxodonta cyclotis est classée comme vulnérable par l'Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Mais «avec moins de 100 000 éléphants à travers toute l'Afrique centrale, l'espèce est en danger d'extinction si les gouvernements et les agences de conservation n'agissent pas vite», estime John Poulsen.

Comme pour les éléphants de savane, c'est le trafic d'ivoire dont le prix grimpe régulièrement sur les marchés asiatiques, qui alimente le massacre. Pour le chercheur, protéger l'éléphant de forêt doit donc passer par une réduction de la demande. Un travail qui pourrait être facilité par la récente décision de la Chine d'interdire le commerce de l'ivoire sur son territoire d'ici fin 2017.

«L'interdiction du commerce d'ivoire récemment annoncée par la Chine va aider énormément, si elle est mise en pratique efficacement», précise John Poulsen. Toutefois, «la communauté doit faire pression sur toutes les autres nations qui autorisent ce commerce pour que tout commerce légal prenne fin. Nous avons besoin de fonds pour la conservation et de volonté politique pour mettre un terme au massacre».

Un déclin qui va impacter l'écosystème

Malgré cette révélation préoccupante, les scientifiques sont optimistes quant à la survie de l'éléphant de forêt. Il est probable qu'il continue d'exister mais uniquement dans des zones restreintes comme à l'intérieur de parcs nationaux bien protégés. Néanmoins, le déclin des pachydermes pourrait avoir des conséquences non négligeables sur l'écosystème.

En effet, les éléphants sont des «ingénieurs de l'écosystème». Ils jouent un rôle majeur dans la dispersion des graines, le cycle des nutriments mais aussi les modifications de la végétation qu'ils détruisent sur leur passage. «Nous avons une petite idée de la façon dont la perte des éléphants sur de vastes zones en Afrique centrale va altérer la composition de la forêt et sa structure, et donc les services à l'écosystème que la forêt fournit», confirme John Poulsen.