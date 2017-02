L'histoire cachée derrière cette photo d'impala attaqué

16-02-2017 | 10h37

«Un grand moment de ma carrière de photographe s'est changé en cauchemar». C'est avec ces mots que la photographe maltaise Alison Buttigieg a récemment fait part de son malaise sur Facebook. En cause: l'une de ses photos récemment devenue virale sur Internet. Celle-ci a été saluée par de nombreux internautes mais s'est retrouvée avec une histoire complètement inventée.

«Ma photo est devenue virale accompagnée d'une histoire complètement fausse et ridicule, et des affirmations suggérant que je serais tombée en dépression après l'avoir prise», a écrit la photographe sur sa page. «Je suis inondée par des centaines et des centaines de messages me demandant si je suis la photographe dépressive».

Si la photo a bien été capturée en Afrique en 2013 comme il a été indiqué, elle n'a pas du tout été prise dans les circonstances expliquées. Le cliché en question montre un impala attaqué par deux guépards.

Un sacrifice maternel totalement faux

D'après la photographe, certains médias ont expliqué qu'il s'agissait d'une mère impala et que celle-ci s'était sacrifiée pour que ses petits convoités par les guépards puissent s'échapper. Un sacrifice maternel qui a su émouvoir les internautes. Sauf que s'il s'agit bien d'impala et de guépards, tout le reste est totalement faux.

Sur son site internet, Alison Buttigieg a tenu à raconter la véritable histoire. «J'ai assisté à cette attaque de guépards en septembre 2013 dans le Maasai Mara au Kenya. Narasha, la mère guépard était en train d'apprendre à ses petits comment tuer une proie», explique la photographe maltaise qui vit en Finlande.

«Cependant, les petits étaient un peu lents à comprendre et jouaient avec le malheureux impala plutôt que de le tuer», poursuit cette passionnée des félins. La mère, Narasha, est le guépard que l'on voit attraper l'impala par le cou sur toutes les photos. Les petits eux «ne semblaient pas être capables de comprendre comment étrangler l'impala efficacement».

Un impala paralysé par la peur

Si l'impala reste immobile, ce n'est pas parce qu'il se sacrifie. «Ce qui sort de l'ordinaire dans cette série de photos c'est à quel point l'impala reste calme au cours de cette épreuve. Il est probablement sous le choc et donc paralysé par la peur», précise la photographe. C'est d'ailleurs probablement ce qui donne tout leur caractère à ses photos.

Les animaux semblent magnifiques malgré la situation. «C'est perturbant de voir comment [l'impala] semble poser sur certaines photos [...] comme s'il était déterminé à rester beau et fier jusqu'à sa mort», confie Alison Buttigieg. D'après elle, la scène a duré quelques minutes jusqu'à que la mère guépard y mette fin en tuant l'impala. La famille a ensuite tranquillement profité de son repas.

«Je voulais que le public compatisse avec l'impala, et assiste en même temps à la nature troublante de cette attaque inhabituelle», ajoute la photographe. Un objectif visiblement rempli puisque le cliché a été récompensé fin 2016 lors du concours Siena International Photo Awards... avant d'être relayé sur les réseaux sociaux avec la fausse histoire.

Une rencontre naturelle

Sur les réseaux sociaux, certains ont accusé la photographe de ne pas être intervenue. Néanmoins, il s'agit d'une rencontre naturelle entre prédateurs et proies comme il s'en produit chaque jour dans le monde sauvage.

Les guépards sont des chasseurs redoutables qui s'attaquent à toute une variété de proies dont les antilopes mais ils ne réussissent pas à chaque fois, loin de là. Par ailleurs, la jeune femme utilisait un objectif puissant et ne se trouvait évidemment pas aussi près que les photos ne le suggèrent.