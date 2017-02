Des lionnes autrefois exploitées profitent de leur nouvelle vie

15-02-2017 | 10h25

Sonja et Maggie sont deux lionnes et deux soeurs. Outre les liens du sang, ces femelles partagent un sinistre passé au sein d’un cirque allemand connu sous le nom de Zircus Las Vegas. On en sait relativement peu sur cette période de leur vie mais il est assez aisé d’imaginer ce qu’elles ont pu endurer.

Quelques photos les montrent debout sur un tabouret rouge, au milieu d’une piste éclairée par les projecteurs. Un dresseur leur fait face avec deux longues cravaches. Les félins adoptent sur leur promontoire une position peu naturelle, en équilibre sur leur deux pattes arrière.

De toute évidence, Sonja et Maggie ont répété ce numéro des centaines de fois devant des publics différents. Elles ont également souffert de conditions de vie inadaptées, recluses dans de petites cages itinérantes.

Sauvées par les inspecteurs

Fort heureusement, leur calvaire a pris fin il y a quelques années, en 2013, après que le cirque a été soumis à une inspection par les autorités allemandes. Les agents ont identifié sur la queue de Maggie une blessure profonde et infectée. Ils ont demandé au responsable de la soigner et sont revenus à deux reprises pour s’assurer des soins prodigués.

Cependant, à chaque visite la situation était au point mort. Les inspecteurs ont donc confisqué au cirque leurs deux lionnes mais aussi deux tigres. Les félins ont été confiés au refuge belge Natuurhulpcentrum. Au sein du centre de sauvetage, ils ont été soignés et pris en charge par une équipe compétente.

Tous présentaient des signes sévères de malnutrition ainsi que des problèmes de santé. Les vétérinaires n’ont pas pu déterminer ce qui avait blessé la queue de Maggie. Ils soupçonnent cependant que celle-ci ait été coincée dans la porte coulissante de sa cage. La partie infectée a dû être amputée.

Un départ pour l’Afrique du Sud

L’opération s’est déroulée avec succès et la lionne a pu reprendre le cours de sa vie tout à fait normalement. En 2015, le Natuurhulpcentrum et l’association Born Free Foundation ont uni leurs forces pour offrir à Maggie et Sonja une vie meilleure.

Les deux soeurs ont été transférées au sanctuaire de Shamwari en Afrique du Sud. Le voyage a été long pour rejoindre le continent mais les efforts se sont avérés bien récompensés. Aujourd’hui, les lionnes profitent d’un vaste enclos à ciel ouvert.

Elles partagent leur enceinte avec Jerry, un lion mâle sauvé d’un zoo roumain. Les trois pensionnaires vivent en parfaite entente au milieu de ce grand espace et découvrent finalement les joies d’une vie libre en pleine nature.