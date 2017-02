Les données sur le bien-être animal enlevées d'un site américain

13-02-2017 | 16h12

C'est une mauvaise nouvelle de plus pour les animaux comme pour la transparence du gouvernement américain. Le 3 février dernier, l'USDA, le Département de l'Agriculture américain a effacé de son site internet une banque de données particulièrement précieuse portant sur le bien-être animal aux États-Unis.

Cette institution est en effet chargée de superviser et contrôler les conditions de vie et le traitement d'animaux gardés en captivité dans des milliers de structures américaines: laboratoires de recherche, zoos ou encore cirques. Jusqu'ici, les données mentionnant notamment le nombre et l'espèce des animaux, les rapports d'inspection et les plaintes étaient en accès libre sur le site de l'Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) de l'USDA.

Consultables via un outil de recherche, elles fournissaient ainsi des informations précieuses aux journalistes et aux organisations de protection animale. Elles pouvaient également servir au public pour se renseigner par exemple sur la qualité d'un élevage de chiens ou la fiabilité d'un sanctuaire. Malheureusement, plus aucune de ces données n'est aujourd'hui en accès libre.

Protéger les droits sur la vie privée

Dans un communiqué, l'USDA a argumenté que ces données présentaient une menace pour les droits sur la vie privée des individus. La porte-parole du département Tanya Espinosa n'a pas précisé les informations personnelles qu'il désirait protéger mais elle a expliqué qu'il était impossible de les retirer des dizaines de milliers de documents publiés jusque là .

Le département a justifié sa décision en évoquant son «engagement à être transparent et réactif aux besoin d'informations de nos parties prenantes» mais aussi «à maintenir les droits de vie privée des individus avec qui nous entrons en contact». Une explication loin de convaincre les défenseurs des animaux qui ont fait part de leur confusion et émis de vives critiques.

Kathy Guillermo, vice-présidente de l'ONG PETA, a qualifié cette décision de «tentative honteuse de cacher au public quand et quelle(s) loi(s) et régulations ont été violées. De nombreuses structures enregistrées et autorisées sur le plan fédéral ont une longue histoire de violations qui ont causé une souffrance terrible», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

«Le retrait de cet outil de recherche de l'USDA peut entraver nos efforts d'évaluer de façon appropriée les sanctuaires américains», a commenté de son côté Carson Barylak, responsable de campagnes au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). «Ne pas avoir d'accès rapide à cette information pourrait allonger notre temps de réponse quand il s'agit de déplacer des animaux en crise», a-t-il ajouté.

Un accès autorisé sous demande

Certains se sont toutefois réjouis de cette décision, arguant que les groupes s'attaquaient parfois personnellement à des scientifiques menant des recherches sur des animaux ou à certaines structures utilisant des animaux. Le mois dernier, Mindy Patterson, présidente de The Cavalry Group, avait même qualifié l'USDA de «cheval de Troie» pour les «environnementalistes radicaux et les extrémistes du droit animal».

Si les données ont été supprimées du site internet, il est encore possible d'y avoir accès dans le cadre du Freedom of Information Act (FOIA), une loi qui donne le droit de consulter des informations détenues par le gouvernement. Seul problème, comme l'ont souligné de nombreux médias et organisations, une telle requête peut coûter cher et mettre plusieurs mois voire années à aboutir.

«Je suis juste sidéré», a confié au site Nature, Eric Kleiman, consultant de l'Animal Welfare Institute, groupe de défense basé à Washington. «Ce n'est pas seulement le contraire de la transparence, ça nous ramène à l'âge de pierre». Suite à cette décision, la Humane Society of the United States (HSUS) a entrepris le 6 février de premiers pas vers une action judiciaire contre l'USDA.

Après des poursuites menées en 2009, la HSUS et l'USDA avaient en effet conclu un accord légal pour que l'agence poste certaines informations concernant l'expérimentation animale sur son site internet ou qu'elle les rende accessibles au public. Un accord qui serait aujourd'hui violé par la décision du département, d'après la HSUS.